哥倫比亞退役軍官認罪 坦承密謀暗殺海地總統

已故海地總統摩依士（Jovenel Moise）。（路透）

2021年7月時任海地總統摩依士 （Jovenel Moise）在私邸遇刺身亡，一名哥倫比亞退役軍官今天在美國認罪，坦承協助策劃和執行暗殺行動。

根據美國佛羅里達州 聯邦法院提交的文件，李維拉（German Rivera）對3項罪名認罪，這恐會讓他在美國的監獄度過餘生。

2021年7月7日，53歲的摩依士在首都太子港附近的私邸中，被大約20名受過軍事訓練的哥倫比亞傭兵槍殺身亡。

李維拉和其他數人被依美國法律起訴，因為部分暗殺計畫是在佛羅里達州籌畫的。

美國檢察官拉普安特（Markenzy Lapointe）今年2月於記者會指出，對於金錢和權力的渴望，是策畫殺害摩依士的動機。

拉普安特表示，邁阿密保全公司CTU兩名經理策畫了一個綁架摩依士的計畫，並預計由希望坐上大位的海地裔美國人薩農（Christian Sanon）取代摩依士成為總統。

檢方指出，只要推翻摩依士，他們就能獲得肥約，替未來薩農的政府建設基礎設施，並提供安全部隊和軍事裝備。除了那些傭兵，薩農也於美國被起訴。

法院的文件顯示，這起密謀行動最初目的是綁架摩依士，但後來卻變成暗殺。

這起暗殺陰謀的另一名成員，海地裔智利人雅爾（Rodolphe Jaar）今年6月認罪，他因替暗殺行動提供武器被判處終身監禁。

自從摩依士遇刺身亡以來，海地就陷入一片混亂。

幫派控制海地首都太子港大約80%的地區，綁架勒贖、武裝搶劫等暴力犯罪 案件量，在這個加勒比海國家不斷攀升。