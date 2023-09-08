我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

泰國「水上市場」陷火海 商店被燒毀、攤販急跳水 損失逾140萬

編譯徐榆涵／即時報導
（取材自youtube＠／Khaosod English）
（取材自youtube＠／Khaosod English）

泰國春武里府芭達雅市（Pattaya）的知名旅遊景點「四方水上市場」（Pattaya Floating Market）， 在當地7日晚間8時驚傳重大火災，由於市場大部分建築都是木製，火勢迅速延燒，目前火勢已被撲滅，造成1人受傷，初估至少損失5000萬泰銖（約140萬美元）。

當地媒體報導，四方水上市場7日晚間8時左右發生嚴重大火，據說起火點從一間木造廁所開始，警方獲報後，派出約20輛消防車前往灌救，期間還聽到零星爆炸聲響，至當地晚間10時多左右，火勢已獲控制。

起火原因尚不清楚，事故造成1人因吸入濃煙嗆傷，接受治療後已被送回家。

據報導稱，市場周圍有運河和湖泊，一些攤販跳入水中，游到安全區域。春武里府省長斯里通 （Thawatchai Srithong）說，已設立一個救援中心，為受災民眾提供協助。

一名攤販表示，他的店鋪被徹底燒毀，擔心失去收入來源，由於市場深受外國遊客歡迎，平均每天可以賺數千泰銖。

四方水上市場是該地的旅遊景點，佔地24公頃，由4個不同的區域組成，主要建材是竹子和木材，有多達數百個攤位。

泰國春武里府芭達雅市（Pattaya）的知名旅遊景點「四方水上市場」（Patta...
泰國春武里府芭達雅市（Pattaya）的知名旅遊景點「四方水上市場」（Pattaya Floating Market）， 在當地7日晚間8時驚傳重大火災。（截圖自youtube＠／Khaosod English）

來源：Khaosod English

泰國

上一則

北韓第一艘戰術核潛艇成軍 金正恩：讓無恥敵人感到恐怖威懾

下一則

奧國泳客跳台懼高 竟被救生員踹下

延伸閱讀

旅遊平台調查搭機NG排行 沒禮貌乘客最顧人怨

旅遊平台調查搭機NG排行 沒禮貌乘客最顧人怨
泰國6個月大嬰兒服抗新冠藥 眼睛竟短暫變藍色

泰國6個月大嬰兒服抗新冠藥 眼睛竟短暫變藍色
「天津跳水大爺」狂歡結束了 官方封獅子​林橋：需修理

「天津跳水大爺」狂歡結束了 官方封獅子​林橋：需修理
亞裔慶中秋 將以多元文化美食迎客

亞裔慶中秋 將以多元文化美食迎客

熱門新聞

外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

2023-09-03 10:33
中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。(Getty Images)

碧桂園財務岌岌可危 大馬開發案「森林城市」前景更糟

2023-09-03 09:46
俄軍將汽車輪胎皮覆蓋於作戰飛機上表層，專家認為這是躲避烏軍無人機攻擊的權宜之計。（取材自X平台）

俄軍戰機覆蓋輪胎皮 推測躲避烏軍無人機攻擊

2023-09-05 21:10

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高

習被軟禁還遭元老斥責？美媒：「妄議中央」難度非常高