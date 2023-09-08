泰國「水上市場」陷火海 商店被燒毀、攤販急跳水 損失逾140萬

（取材自youtube＠／Khaosod English）

泰國 春武里府芭達雅市（Pattaya）的知名旅遊景點「四方水上市場」（Pattaya Floating Market）， 在當地7日晚間8時驚傳重大火災，由於市場大部分建築都是木製，火勢迅速延燒，目前火勢已被撲滅，造成1人受傷，初估至少損失5000萬泰銖（約140萬美元）。

當地媒體報導，四方水上市場7日晚間8時左右發生嚴重大火，據說起火點從一間木造廁所開始，警方獲報後，派出約20輛消防車前往灌救，期間還聽到零星爆炸聲響，至當地晚間10時多左右，火勢已獲控制。

起火原因尚不清楚，事故造成1人因吸入濃煙嗆傷，接受治療後已被送回家。

據報導稱，市場周圍有運河和湖泊，一些攤販跳入水中，游到安全區域。春武里府省長斯里通 （Thawatchai Srithong）說，已設立一個救援中心，為受災民眾提供協助。

一名攤販表示，他的店鋪被徹底燒毀，擔心失去收入來源，由於市場深受外國遊客歡迎，平均每天可以賺數千泰銖。

四方水上市場是該地的旅遊景點，佔地24公頃，由4個不同的區域組成，主要建材是竹子和木材，有多達數百個攤位。 泰國春武里府芭達雅市（Pattaya）的知名旅遊景點「四方水上市場」（Pattaya Floating Market）， 在當地7日晚間8時驚傳重大火災。（截圖自youtube＠／Khaosod English）

來源：Khaosod English