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墨最高院裁定墮胎合法 婦團：正義的一天

編譯中心╱綜合7日電
墨西哥最高法院裁定「墮胎定罪違憲」，象徵女權一大進展，支持墮胎合法化的墨西哥女性開心歡呼。(路透)
墨西哥最高法院裁定「墮胎定罪違憲」，象徵女權一大進展，支持墮胎合法化的墨西哥女性開心歡呼。(路透)

世界第二大天主教國家墨西哥最高法院於6日裁定，「墮胎定罪」違憲，未來檢方無權起訴任何墮胎案件，這項判決將在該國32州範圍內，促使墮胎合法化。婦團則歡呼：「這是勝利和正義的一天。」

綜合外電報導，墮胎權是許多女性在爭取身體自主權時很重要的一環，然而美國最高法院去年推翻了1973年羅斯韋德案的裁決，導致全國性的墮胎權利不再。倒是中南美洲近來吹起了一股「綠色浪潮」，民眾上街抗議爭取放鬆墮胎限令，其中墨西哥最高法院6日的裁定使墮胎合法化，確保了全國32個州的墮胎權利。

消息一出，墨西哥各地以及社群網站上眾多民眾都為此狂賀，墨西哥國家婦女研究所就Ｘ平台(前身為推特Twitter)上發文稱：「今天是墨西哥婦女勝利和正義的一天！」

儘管墨西哥最高法院作出墮胎合法化的宣告，不過各州仍需要進一步的法律行動來廢除墮胎刑罰，此裁決也不代表墨西哥女性們可以馬上獲得墮胎權。許多女權組織就擔心，但幾個必較保守的州，女性們可能仍會被拒絕墮胎。不過大家也不可否認，法院裁決仍是墨西哥很重要的一步，能加速各州推動墮胎權益。

近來中南美洲吹起爭取墮胎權的浪潮，目前可以自由墮胎的國家包括哥倫比亞、古巴、烏拉圭以及阿根廷；部分國家允許受強暴或因健康因素可墮胎，而薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、海地以及多明尼加則是全面禁止墮胎。

墮胎 墨西哥 古巴

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