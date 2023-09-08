烏：普亭已死逾1年 日：金正恩有12分身

俄羅斯總統普亭驚傳早已死亡，一年多來全用「替身」出席場合。(取材自Ｘ平台)

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）驚爆俄羅斯總統普亭 早已死亡超過1年，近年出席公開場合的是替身，引發各界譁然；除了普亭，北韓 領導人金正恩 也常被外界質疑常以分身示眾，曾有日本學者指出，金正恩有12名替身，本尊可能早已死亡。

布達諾夫接受自由歐洲電台採訪時說，他確信70歲的普亭已去世1年多，最後一次公開現身是在2022年6月26日左右，過去出席克里姆林宮各種活動的都只是「替身」，他還宣稱可以透過普丁的手表、耳朵、臉部皺紋、痣及下巴獲得佐證。

英國每日郵報報導，普亭平常右手腕總是佩戴著價值1萬2500英鎊（約1萬5814美元）的Raketa手表，在近期的某次會議上，他卻將目光看向左手，而非戴著手表的右手，顯見這位「替身」原本的習慣應該是把表戴在左手腕；此外，普丁某次在會議上把玩手表的畫面，也讓布達諾夫懷疑，可能是「替身」想藉此消除緊張感。

而且普亭在多次公開露面時的耳朵看起來都不一樣。布達諾夫說道，耳朵就像指紋一樣都是獨一無二的。布達諾夫還補充，替身也有不同的習慣舉止與走路姿態，如果仔細觀察，可以發現身高還不一樣。

報導最後還提到「下巴」，分析人士整理了三個普亭露臉畫面，指下巴似乎都有所不同，例如2月在莫斯科聯邦議會發表談話時，下巴線條看起來緊繃且輪廓分明，但一個月後，他訪問塞凡堡時，下巴明顯更下垂了。雖然出訪馬里烏波爾的影片裡，普亭又變回堅挺的下巴，但仍比2月公開露面時還要垂。

金正恩的健康狀況與外觀變化也一直廣受外界關注，其中2020年4月至2021年8月間，金正恩曾因長時間神隱，病危及腦死等傳言甚囂塵上，北韓為了打破傳言，多次釋出金正恩出席公開活動的照片，卻暴露出身材明顯變化。

尤其金正恩出席北韓建政73周年國慶閱兵大典，模樣跟往常不同，根據日韓媒體觀察，當時他身形消瘦，至少減重逾40公斤，且臉蛋略泛紅光，宛如20多歲年輕人，且金正恩罕見未穿軍服，而是穿西裝打領帶，因此遭質疑可能是替身出席。