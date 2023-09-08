烏：普亭已死逾1年 日：金正恩有12分身
烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）驚爆俄羅斯總統普亭早已死亡超過1年，近年出席公開場合的是替身，引發各界譁然；除了普亭，北韓領導人金正恩也常被外界質疑常以分身示眾，曾有日本學者指出，金正恩有12名替身，本尊可能早已死亡。
布達諾夫接受自由歐洲電台採訪時說，他確信70歲的普亭已去世1年多，最後一次公開現身是在2022年6月26日左右，過去出席克里姆林宮各種活動的都只是「替身」，他還宣稱可以透過普丁的手表、耳朵、臉部皺紋、痣及下巴獲得佐證。
英國每日郵報報導，普亭平常右手腕總是佩戴著價值1萬2500英鎊（約1萬5814美元）的Raketa手表，在近期的某次會議上，他卻將目光看向左手，而非戴著手表的右手，顯見這位「替身」原本的習慣應該是把表戴在左手腕；此外，普丁某次在會議上把玩手表的畫面，也讓布達諾夫懷疑，可能是「替身」想藉此消除緊張感。
而且普亭在多次公開露面時的耳朵看起來都不一樣。布達諾夫說道，耳朵就像指紋一樣都是獨一無二的。布達諾夫還補充，替身也有不同的習慣舉止與走路姿態，如果仔細觀察，可以發現身高還不一樣。
報導最後還提到「下巴」，分析人士整理了三個普亭露臉畫面，指下巴似乎都有所不同，例如2月在莫斯科聯邦議會發表談話時，下巴線條看起來緊繃且輪廓分明，但一個月後，他訪問塞凡堡時，下巴明顯更下垂了。雖然出訪馬里烏波爾的影片裡，普亭又變回堅挺的下巴，但仍比2月公開露面時還要垂。
金正恩的健康狀況與外觀變化也一直廣受外界關注，其中2020年4月至2021年8月間，金正恩曾因長時間神隱，病危及腦死等傳言甚囂塵上，北韓為了打破傳言，多次釋出金正恩出席公開活動的照片，卻暴露出身材明顯變化。
尤其金正恩出席北韓建政73周年國慶閱兵大典，模樣跟往常不同，根據日韓媒體觀察，當時他身形消瘦，至少減重逾40公斤，且臉蛋略泛紅光，宛如20多歲年輕人，且金正恩罕見未穿軍服，而是穿西裝打領帶，因此遭質疑可能是替身出席。
曾任南韓國防部北韓分析官的日本拓殖大學主任研究員高永喆也認為，出席這場閱兵大典的並非金正恩本人，更指「金正恩有12名替身，至今曾有很像金正恩的替身登場過，但這次的替身完全不像，這是第一次有這麼不像的替身登場。」
上一則
墨最高院裁定墮胎合法 婦團：正義的一天
下一則
FB留言