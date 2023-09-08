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遭足協主席強吻 西班牙女足球星提告

編譯中心╱綜合7日電
西班牙足球協會主席盧比亞雷斯(右)因為強吻球星艾爾莫索，引發軒然大波。(路透)
西班牙足球協會主席盧比亞雷斯(右)因為強吻球星艾爾莫索，引發軒然大波。(路透)

西班牙國家檢察署今天表示，女足球星艾爾莫索（Jenni Hermoso）已針對在世界盃奪冠後，遭足協主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）強吻一事提出刑事告訴。

路透報導，檢方補充說，艾爾莫索已在前天提交證詞，她所提的告訴會「盡快」獲得處理。

由於艾爾莫索提出告訴，盧比亞雷斯可能面臨刑事指控。除此之外，西班牙最高體育法院正對盧比亞雷斯「嚴重不當的行為」展開調查，國際足球總會（FIFA）也在著手調查期間，將他暫時停職90天。

艾爾莫索的代表與盧比亞雷斯都尚未針對此事發表評論。

西班牙女足8月20日在世界盃足球賽以1比0擊敗英格蘭，抱走隊史首座冠軍，盧比亞雷斯在頒獎典禮捧住艾爾莫索的頭，並親了她的嘴。

上個月底，西班牙高等法院的檢方表示，若目前在墨西哥生活、踢球的艾爾莫索提出告訴，盧比亞雷斯可能將面臨性侵指控，那可判處1年到4年的監禁。

此案發生在海外的澳洲雪梨，但西班牙最高法院擁有管轄權。

艾爾莫索表示她不想被親，那讓她感覺「很脆弱、是遭侵犯的受害者」。儘管承受巨大壓力，盧比亞雷斯至今仍不願辭職，他稱那一吻是「自發性的、互有意願的、極其興奮且經雙方同意的」。

盧比亞雷斯的行為在西班牙內外都引發憤怒。在世界盃冠軍賽時，盧比亞雷斯站在西班牙王后雷蒂西亞和她16歲的女兒身邊時，還曾抓了他的胯下。

與盧比亞雷斯親近的盟友、西班牙女足總教練比爾達（Jorge Vilda）前天遭開除，西班牙皇家足球協會稍後宣布指派托梅（Montse Tome）接替比爾達的職位，這讓托梅成為首名擔任此職務的女性。

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