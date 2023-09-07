希臘有多慘？1天下了整個秋季的雨

希臘暴雨引發山洪暴發，在雅典北部沿海港口城市沃洛斯，24小時內的降雨量和整個秋季的降雨量相同。（美聯社）

極端天氣肆虐，南歐希臘部分地區暴雨 引發山洪，造成至少1人死亡；巴拿馬則因長期乾旱，到了雨季尾聲，巴拿馬運河水位回升程度仍不夠，每日航運量與船隻吃水深度的限制將延長至明年。

據中廣報導，希臘遭受暴雨襲擊，房屋和道路被淹，部分地區降雨量達到數百毫米，引發山洪爆發。英國廣播公司BBC報導，雅典北部沿海港口城市沃洛斯，24小時內的降雨量，和通常整個秋季的降雨量相同；消防單位表示，沃洛斯市附近一名男子被牆壓死，還有一名男子失蹤，可能被洪水 沖走。

希臘總理米佐塔基斯說，希臘面臨完全極端的天氣，敦促民眾遵循當局指示。美國有線電視新聞網CNN報導，希臘中部、埃維亞島和斯波拉迪斯群島，降雨尤其嚴重。

警方已經禁止前往沃洛斯和周邊地區，以及斯基亞索斯島。據報導，名為丹尼爾的風暴中心正湧入地中海，將持續為希臘和地中海東部島嶼帶來強降雨和洪水。

另據中央社報導，巴拿馬運河管理局5日表示，雨季接近尾聲，但巴拿馬運河水位回升程度仍然不夠，今年稍早因長期乾旱、為節省水量而實施的每日航運量與船隻吃水深度限制，將延長至明年。

路透報導指出，這些限制措施導致巴拿馬運河水大塞船，在耶誕季即將來臨之前，也導致貨運成本更為昂貴。

上周以來，這條連接太平洋和大西洋的運河瓶頸已緩解約20%，但上月某些船舶類型的過境等待時間比7月增加一倍，許多船東為避免昂貴的延期交貨費用，選擇替代路線。

巴拿馬運河管理當局在聲明中補充說，本周的運量顯示本季「正常」。

降雨不足繼續對供給運河水源的加頓湖（Gatun Lake）產生負面影響，使其水位降至24.2公尺，而近年來9月水位為26.6公尺。