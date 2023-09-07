歐盟數位監管科技6巨頭 違規罰年收10%

歐盟6日依據數位市場法指定臉書、Google、Amazon及蘋果等6家大型科技企業為「守門人」。（路透）

歐盟 執委會6日點名六大科技公司的22項服務，為線上服務「守門人」（gatekeepers），蘋果App Store、Google搜尋、TikTok和WhatsApp都赫然在列。布魯塞爾點名這些服務必須遵循歐盟數位新法規，再次傳達要馴服這些科技大咖的訊息。

按去年11月起實施的數位市場法（DMA），執委會公布6日生效的首批「守門人」名單，包括全球規模最大的六家科技公司：美國的蘋果、微軟 、Google、亞馬遜和臉書母公司Meta，以及擁有TikTok的中國字節跳動（ByteDance）。根據DMA，每月活躍用戶數超過4500萬、市值達750億歐元（820億美元）的企業，被視為提供核心平台服務的「守門人」。

執委會6日宣布，被點名的科技公司，必須與競爭對手分享資料、讓自家服務與對手服務相容，並允許使用者決定裝置上是否預先安裝他們的應用程式（App），否則將面臨數十億美元的罰款。

DMA列出一串「該做」和「勿做」的事項清單，例如，這些平台將不再能把自家服務和產品的搜尋排序故意放在競爭對手之前，也不能阻止用戶移除其程式，不能任意追蹤用戶在其他平台的行為以達成行銷目的。

歐盟並提供「守門人」六個月緩衝期，也就是說，六家企業須在明年3月前向執委會提出報告，說明他們旗下被指定的平台將採取哪些改善措施，以符合「數位市場法」的規範。

Alphabet旗下的Google，擁有數目最高的服務，包括Androiod作業系統、Maps地圖服務和Search搜尋服務，將面臨更嚴格的規定。Meta的臉書、Instagram（IG）、Marketplace和WhatsApp，也被點名為「守門人」。

如果企業違反「數位市場法」，將面臨相當於不超過年營收10%的高額罰款，屢犯者的罰款上限將可達年營收20%。

歐盟在去年11月同步通過「數位市場法」與「數位服務法」（Digital Service Act）兩套對大型網路平台規範的工具，前者主要處理市場不公平競爭問題，後者處理網路內容的不實、仇恨、過度追蹤行銷等問題。