我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

2大因素陷「完美風暴」 英國伯明罕破產

編譯中心╱綜合5日電
英英國第二大城伯明罕承認無法平衡收支，宣布破產；圖為伯明罕市地標伯明罕大教堂。(取材自Unsplash)
英英國第二大城伯明罕承認無法平衡收支，宣布破產；圖為伯明罕市地標伯明罕大教堂。(取材自Unsplash)

英國第二大城伯明罕今天承認無法平衡收支，宣布破產，並指責保守黨政府提供的資金已差短多年。市議會領導人指出，通膨猖獗加上稅收減少，引發「一場完美風暴」。

中央社引述法新社報導，位於英格蘭中部的伯明罕市議會表示，已根據「1988年地方政府財政法」發布第114條通知，禁止除基本服務外的所有支出。

由工黨把持的伯明罕市議會領導人表示，此舉是讓支出重新站穩腳跟的「必要步驟」。

他們表示，保守黨政府2010年執政至今，共計削減10億元(英鎊，下同，約12.7億美元)開支，造成包括推出新電腦系統等「長期存在的問題」雪上加霜。

伯明罕市議會領導人還說，「通膨猖獗」，加上成人社會護理成本增加，以及商業稅收減少，造成「一場完美風暴」。

但伯明罕市議會的保守黨議員指責工黨對公共財政管理不善。

伯明罕市議會6月時透露，得為同工同酬官司支付高達7.6億元的索賠開支。伯明罕擁有約110萬人口。

南倫敦克洛伊頓議會（Croydon Council）去年11月因預算中存在1.3億元的黑洞而發布第114條通知。位於倫敦以東艾塞克斯郡（Essex）的瑟羅克議會（Thurrock Council）去年12月也宣布陷入財務困境。

破產 預算

上一則

南韓1美麗小物 全球7個月熱賣1.2億支

下一則

印度為何要改國名？莫迪力推國號India改為Bharat

延伸閱讀

全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3

全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3
英國第2大城「完美風暴」 伯明罕巿宣布破產

英國第2大城「完美風暴」 伯明罕巿宣布破產
阿拉巴馬州夜店槍案2死3傷 槍手開火後逃離現場

阿拉巴馬州夜店槍案2死3傷 槍手開火後逃離現場
抗議核發執照慢 新州大麻業：造成180萬元稅收損失

抗議核發執照慢 新州大麻業：造成180萬元稅收損失

熱門新聞

（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
日本百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。（路透）

忍無可忍 日本百貨公司員工罷工 逾60年來首見

2023-08-30 05:33

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭