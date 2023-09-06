南韓1美麗小物 全球7個月熱賣1.2億支

南韓唇部彩妝產品熱銷全球。(路透)

南韓 美妝產品現在不僅在日本 和中國受歡迎，也受到北美和歐洲消費者青睞，全球需求大爆發，熱銷原因包括：價格相對親民，品質很好，「韓流」席捲全球，再加上可以透過YouTube等社群媒體帶動行銷。

南韓財經媒體Business Korea報導，根據南韓海關周4日發布的最新資料，今年南韓口紅等唇部化妝品的出口創下歷史新高，截至7月，出口金額總計達到2612.6億韓元（約1.98億美元），較去年同期大增63.5%。出口重量突破3415噸，以唇部彩妝品每支平均重量28公克計算，約合1.22億支。以產品類別而言，口紅賣了2300萬支，唇蜜、護唇膏等賣了9900萬支。

今年南韓化妝出口市場以美國的42.2%占比最大，其次依序為日本的15.1%，中國9.5%，越南 7.8%，法國3.9%。這前五大出口市場，除中國之後，今年前七個月的銷售都寫下同期新高。

南韓彩妝在全球其他市場持續擴張版圖，去年行銷122國，今年到7月為止達到125國，再突破去年紀錄。

南韓海關分析唇部彩妝出口爆發，除了前述原因，還有新冠疫後、不必再戴口罩後的強力反彈，以及所謂的「口紅效應」。「口紅效應」指的是，在經濟走下坡時，人們傾向以相對較小的成本，沈浸在小確幸當中，獲得心理上的高度滿足，反映在化妝品消費上，就會是口紅這類產品銷售走強。

南韓最大化妝品公司AmorePacific就表示，唇膏自去年下半年起銷售顯著成長。從去年7月到今年6月，AmorePacific主要唇彩產品在北美的銷售年成長率高達195%。不只大廠的產品熱銷，南韓中小型化妝品牌也有不錯表現。

南韓化妝品熱潮橫掃全球，嘉惠了當地的OEM和ODM美妝品製造商，像是Kolmar Korea、Cosmax。這兩家公司今年第2季營收與營業利益都強勁成長，表現史上最佳。Cosmax生產的口紅產品，今年前七個月銷售年增67%。