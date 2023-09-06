峰會登場 印尼總統：東協不做大國代理人

東協峰會印尼登場，圖為主席國的印尼總統佐科威。(路透)

第43屆東協峰會今天登場，擔任主席國的印尼 總統佐科威（Joko Widodo）致詞，提及外界質疑東協分裂時指出，東協雖有分歧但仍能團結，他則重申東協不做任何國家的代理人。而美國總統拜登缺席峰會，引發外界質疑美國對該區域的承諾。

東協峰會今天在印尼雅加達登場，除了泰國與緬甸 ，其成員國的領導人皆出席峰會。另外，日本首相岸田文雄、南韓 總統尹錫悅、美國副總統賀錦麗及中國國務院總理李強也參加東協系列峰會。

佐科威開幕致詞時，主動提及外界質疑東協的團結性，並說：「作為東協主席，我想強調的是，東協仍保持一定的團結，而團結並不代表沒有分歧。」

日經亞洲報導，美國總統拜登沒有出席，讓外界質疑華府對東南亞的關注。一名華府外交官員說，華府的決定讓印尼「震驚」且「失望」。

東協峰會預計將討論有關緬甸、南海行為準則、區域經濟及跨國犯罪等議題。緬甸危機導致外界開始質疑東協的有效性和團結精神。數十年來，東協一直在互不干涉內政和協商一致原則下運作，這導致該組織難以協助解決緬甸等問題。

另外，佐科威也指出，面對世界情勢不容樂觀，未來挑戰更加嚴峻，導致大國爭奪影響力，但東協已同意不做任何大國的代理人，將為任何人的和平與繁榮共同努力。

佐科威強調：「不要讓東協這艘船成為相互摧毀的競爭舞台，而要讓東協這艘船成為促進合作、創造繁榮、創造穩定、不僅為本地區也為世界創造和平的舞台。」

北京政府剛發布的新版標準地圖將南海諸島等納入中國疆域引發爭議，料將成為會議焦點，菲律賓、馬來西亞等國已提出抗議。馬來西亞總理安華表示，南海議題須根據聯合國海洋法公約等國際法原則，透過對話和平理性解決。

中央社報導，印尼戰略暨國際問題研究中心研究員曼特指出，印尼往往避免在大國競爭中選邊站，「現在很多印尼人認為，美國對願意表達立場反對中國的國家較感興趣，對不在大國中選別站的國家則不太感興趣」。