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歐美客擠滿 東京高級飯店比疫前大漲30%

編譯葉亭均╱綜合4日電
隨著日圓貶值帶動海外遊客重返日本旅遊，東京飯店住宿價格上漲的速度比紐約、倫敦更快。圖為東京淺草寺。(歐新社資料照片)
隨著日圓貶值帶動海外遊客重返日本旅遊，東京飯店住宿價格上漲的速度比紐約、倫敦更快。圖為東京淺草寺。(歐新社資料照片)

東京飯店住宿價格上漲的速度比紐約或倫敦更快，現在高級飯店平均每晚價格已比新冠疫情前上漲約30%。迄今，中國旅客尚未恢復大量赴日，東京飯店價格大漲主要是歐美遊客帶動。

日媒日經亞洲報導，在鄰近東京皇居的東京皇宮酒店， 1月至7月的平均每晚價格攀抵8萬7999日圓（約600美元），比疫情前上漲40%；在3、4月櫻花季時，平均每晚價格首度突破10萬日圓（約688美元）。

東京帝國飯店在6月時將一般客房的價格調漲約30%，在4至6月一季的平均每晚住宿價格接近6萬日圓，遠高於2019年3月底止年度的每晚3萬6045日圓。

除了日本政府推出支持觀光業的政策、國內需求提高，外國觀光客也大量重返日本旅遊。由於日圓貶值的緣故，這些觀光客受到日本飯店漲價的影響有限。

美國飯店業研究業者STR的數據顯示，1月至6月，高級東京飯店的每日平均住宿價格為4萬6133日圓，較2019年同期上漲33%

這超過了紐約和倫敦以當地貨幣計算的飯店房價漲幅，紐約高級飯店同期間漲了16%至355美元，倫敦則漲了30%至289英鎊（370美元）。

東京皇宮酒店在聲明中表示：「我們的客人主要來自美國和歐洲，我們沒有見到廢水排放造成任何明顯影響。」

日本國內連鎖飯店以往向來被視為比外國同業便宜，如今情勢不同了。根據日經基於日圓的比較，10月1日在東京麗思卡爾頓酒店住一晚，1人要價15萬5000日圓，與紐約中央公園麗思卡爾頓飯店1人1晚14萬5910日圓差不多。

另外，在東京旗艦的希爾頓飯店每晚價格為7萬3000日圓，也高於紐約希爾頓曼哈頓中城飯店的每晚5萬2076日圓。

日本飯店業也致力於吸引富有客人。根據日本觀光廳的資料，在到訪期間支出100萬日圓以上的遊客在2019年占了所有入境觀光客的1%，但在整體支出卻占了11.5%。

日本政府希望觀光客的支出能提高至15兆日圓，高於2019年的4.81兆日圓，因此勢必要吸引富裕觀光客，以便在避免旅遊過度擁擠的情況下達到此一目標。

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