每年20師輕生…韓12萬教師抗議家長霸凌 罷課上街維權

教師們手拿菊花，在首爾參加「50萬教師總動員追悼集會」。(韓聯社)

南韓 近月有多名教師不堪「怪獸家長」無理投訴、霸凌或控告而輕生，觸發全國教師怒火，他們將4日定為「公立教育暫停日」，全國五分之一公立學校 教師透過集體請年假、病假和早退方式罷課，抗議家長無理投訴他們虐兒等，並敦促當局保障他們的權益，重振教師對家長和學生的權威。

南韓逾12萬公立學校教師昨集體請假，在國會或各市、道的教育廳外示威，悼念49天前抵不住精神壓力而自殺的一名年輕教師，並對家長和學生不尊重教師表達憤怒。導致至少32間小學停課或縮短上課時間。

這場行動的導火線是首爾一名23歲的小學女教師7月18日輕生，該教師因調解她擔任導師的一年級班上學生間的衝突，遭到家長辱罵、惡意檢舉，甚至奪命連環call騷擾，讓女教師感到龐大的壓力與困擾，身心受到嚴重創傷，選擇輕生，18日被發現陳屍在教室內。

除上述輕生女教師外，近4天來南韓又有3名教師接連輕生；據統計，南韓每年約有15至20名教師走上絕路，2018年至今已有100人輕生，其中逾半是小學老師。

4日是首爾小學女教師死後第49天，南韓教師團體將本日訂為「公立教育暫停日」，舉辦「49齋追悼會」活動，全國的教師們紛紛走上街頭，要求政府調查真相並保障教師的權益。

韓聯社報導，近一個多月逢周六都有教師在國會外示威，2日參與人數約20萬。他們促請徹查瑞草區教師死亡真相，馬上修訂虐兒法，糾正過分強調學生權益、教師不受尊重的現象。

教育部 表示：「在過度強調學生權利、卻未尊重教師權利的同時，不分青紅皂白的虐童通報數量一直在增加…我們會支持教師，讓他們專注於教育，不用擔心接到那些不問情由的虐童投訴。」

南韓總統尹錫悅的辦公室表示，尹錫悅今天指示官員傾聽教師的訴求，盡力保護他們的權利。