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1天872人非法橫渡英吉利海峽抵英 創今年單日新高

編譯中心╱綜合4日電
英吉利海峽4日發生小船事故後，一群被認為是移民的人被救生艇帶到英國肯特郡多佛爾。(美聯社)
英吉利海峽4日發生小船事故後，一群被認為是移民的人被救生艇帶到英國肯特郡多佛爾。(美聯社)

英國政府昨天公布的統計數字顯示，乘坐小船從法國北部橫渡英吉利海峽抵達英國的移民人數，創下2023年單日新高。

中央社引述法新社報導，約有872名移民前天乘坐15艘船隻，危險穿越世界上最繁忙的航道之一英吉利海峽，打破今年8月10日寫下的單日紀錄756人。

2023年迄今為止，抵達英格蘭東南部海岸的移民人數已超過2萬1000人，相關統計數字雖比去年同期來得少，但仍為英國政府帶來重大政治問題，令當局頭痛不已。

在英國脫離歐洲聯盟後，倫敦當局承諾要加強邊境管制，首相蘇納克（Rishi Sunak）已將「攔截移民船隻」列為首要任務。

蘇納克領導的保守黨政府將移民橫渡英吉利海峽路線列為「非法」，並且立法禁止任何未經事先授權抵達的移民申請庇護

蘇納克政府原打算將這些移民送往非洲國家盧安達進行庇護資格審查，一旦通過，他們就能在當地獲得長期安置，但由於相關計畫面臨法律問題，這兩項政策都被擱置。

英國自2018年開始記錄非法移民人數以來，已有超過10萬人搭乘小船從法國出發，橫越英吉利海峽抵達英格蘭東南部。

為什麼賭上生命也要前往英國？根據國際衛生期刊（International Health Journal）曾做過的調查，在法國加萊市(Calais)內的Jungle難民營中，有高達82%的人計畫前往英國。在這其中，有超過52%的人已有家庭成員在英國；而在許多時候，這些人對英文的熟悉程度勝過其他的歐洲國家語言。

除此之外，有些受訪者也對於自己在當地受到的待遇表達不滿，而社工也聲稱許多尋求庇護者在與當局往來的經驗並不愉快。

非法移民 庇護

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