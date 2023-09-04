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新德里G20峰會期間 印度在印中邊界舉行大型軍演

中央社／新德里4日綜合外電報導
印度今天啟動大型軍事演習，演習地點包括爭議未解的中印邊境地區，且在中國國家主席習近平即將缺席的新德里20國集團（G20）峰會期間，軍演將持續舉行。（Getty Images）
印度今天啟動大型軍事演習，演習地點包括爭議未解的中印邊境地區，且在中國國家主席習近平即將缺席的新德里20國集團（G20）峰會期間，軍演將持續舉行。（Getty Images）

印度今天啟動大型軍事演習，演習地點包括爭議未解的中印邊境地區，且在中國國家主席習近平即將缺席的新德里20國集團（G20）峰會期間，軍演將持續舉行。

法新社引述一名不具名印度國防官員說法報導，這場名為「三叉戟」（Trishul）的為期11天軍演主要在印度與巴基斯坦和中國接壤的北部地區舉行，屬於「年度訓練演習」。

印度一直對北方鄰國中國的軍事擴張行動保持警惕。兩國長達3500公里的邊界一直是雙方衝突的根源。

上週，一張中國標準地圖納入兩國間有爭議的地區，包括接近2020年中印爆發衝突地點的領土，導致緊張局勢再次升高。

那次衝突後，兩國派出數萬名士兵，在「中印實際控制線」（Line of Actual Control）兩側集結。

印度總理莫迪（Narendra Modi）和中國國家主席習近平上月在南非金磚峰會舉行了短暫的面對面會晤，但未舉行雙邊會議。觀察人士認為，這意味印中關係仍因邊界對峙處於緊繃狀態。

北京外交部發言人今天宣布，中國將由國務院總理李強代表，於9月9日至10日出席新德里的G20峰會。

與此同時，印度也在尋求與西方國家發展更密切的關係，包括「四方安全對話」（Quad）成員國美國、日本和澳洲，這些國家也正設法拉攏新德里，以與中國抗衡。

印度 習近平 國務院

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