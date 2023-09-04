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東協峰會前夕外長齊聚 誓言加強應對區域挑戰

中央社／雅加達4日專電
東協峰會明天將在印尼雅加達登場，成員國外長今天舉行會議，強調將加強東協面對未來各種挑戰的能力。印尼外長勒特諾說，現在東協正面臨許多挑戰，因此必須團結合作。（美聯社）
東協峰會明天將在印尼雅加達登場，成員國外長今天舉行會議，強調將加強東協面對未來各種挑戰的能力。印尼外長勒特諾說，現在東協正面臨許多挑戰，因此必須團結合作。（美聯社）

東協峰會明天將在印尼雅加達登場，成員國外長今天舉行會議，強調將加強東協面對未來各種挑戰的能力。印尼外長勒特諾說，現在東協正面臨許多挑戰，因此必須團結合作。

印尼外交部發布新聞稿指出，外交部長勒特諾（Retno Marsudi）今天主持東協協調會議時說：「現在面臨的挑戰已經很大，讓我們常陷入困境，但未來幾年的挑戰將會更大。」

她指出，東協成員國間的分歧不應阻礙東協進步。因此，第43屆東協峰會將通過有關決議，以在危機發生期間，加速決策進程，並加強東協應對各項新挑戰的能力。

勒特諾說：「東協能否向前發展，完全取決於我們自己。但我想在座的各位都知道，這關係到東協的信譽。」

她表示，東協峰會將通過許多重要決定，這些決定將勾勒出東協做為一個共同體和組織的未來。

印尼政治、法律與安全事務統籌部長馬福（Mahfud MD）與勒特諾共同主持東協政治及安全相關會議時也表示，東協必須做好準備，以應對來自內外部的各種挑戰。

他說：「東協的政治與安全仍被緬甸問題、地緣政治的緊張局勢和競爭所籠罩，若任其發展可能導致衝突。我們決不能讓同樣的情況發生在這個區域，破壞東協自1967年以來所取得的進步。」

馬福補充，東協還必須有能力應對本地區的挑戰，特別是網路詐騙、人口販運和其他跨國犯罪。他呼籲東協國家加強區域合作，包括邊境管理、跨境的法律援助和訊息交流。

東協峰會預計明天正式登場，成員國領導人今晚陸續抵達雅加達，預計將討論有關緬甸、南海行為準則、區域經濟及跨國犯罪等議題。

印尼 緬甸 詐騙

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