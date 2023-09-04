我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

美軍基地遷址擬變更設計 日本沖繩縣政府敗訴定讞

中央社／東京4日綜合外電報導
日本沖繩縣政府就美軍普天間基地遷址變更設計，跟中央政府對簿公堂，而日本最高法院今天駁回沖繩縣政府上訴，沖繩縣政府敗訴定讞，沖繩縣政府有義務批准工程，遷址有望加速。圖為美軍在沖繩普天間的基地。（路透資料照）
日本沖繩縣政府就美軍普天間基地遷址變更設計，跟中央政府對簿公堂，而日本最高法院今天駁回沖繩縣政府上訴，沖繩縣政府敗訴定讞，沖繩縣政府有義務批准工程，遷址有望加速。圖為美軍在沖繩普天間的基地。（路透資料照）

日本沖繩縣政府就美軍普天間基地遷址變更設計，跟中央政府對簿公堂，而日本最高法院今天駁回沖繩縣政府上訴，沖繩縣政府敗訴定讞，沖繩縣政府有義務批准工程，遷址有望加速。

日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，日本防衛省針對駐日本沖繩美軍普天間基地將遷移到名護市邊野古地區，2020年4月向沖繩縣政府提出軟弱地盤改良工程等變更設計申請。

沖繩縣知事玉城鄧尼2021年11月，以自然環境保育對策不充分等為由，宣布「不予批准」，工程也因此停擺。

對此，國土交通省2022年4月根據「地方自治法」，對沖繩縣政府提出「是正指示」，要求沖繩縣政府批准改良工程等變更設計，而沖繩縣政府則主張「是正指示」違法，2022年8月向福岡高等地方法院那霸支部提出訴訟。

福岡高等地方法院那霸支部今年3月的判決解果認定國土交通省的「是正指示」為合法，沖繩縣政府敗訴。而沖繩縣政府不服判決結果，上訴到最高法院。

日本最高法院則於今天宣告判決結果，駁回沖繩縣政府上訴，沖繩縣政府敗訴定讞。根據判決，沖繩縣政府有義務依照國家的指示批准工程。

朝日電視台指出，判決結果出爐後，沖繩縣邊野古沿岸的填海造陸工程有望加速。

在沖繩縣邊野古沿岸進行填海造陸的預定海域內，先前經發現存在軟弱地盤。防衛省為避免機場完工後發生地層下陷，計劃花4年打入約7萬1000支樁，2020年4月向沖繩縣政府提出變更設計申請。

日本

上一則

戰火燒進北約？烏外交部：俄無人機在羅馬尼亞境內爆炸

下一則

由李強代表參加…習近平不出席G20峰會 德國遺憾：仍可和北京代表協商

延伸閱讀

男籃世界盃／日本隊前進巴黎奧運 「灌籃高手」復刻絕不認輸的夏天

男籃世界盃／日本隊前進巴黎奧運 「灌籃高手」復刻絕不認輸的夏天
日本女人無償做家務 換算能領薪7600億美元 是男人3倍多

日本女人無償做家務 換算能領薪7600億美元 是男人3倍多
經濟停滯日青年出國拚高薪

經濟停滯日青年出國拚高薪
Max Long 專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long 專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

熱門新聞

（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
傳哈利王子之妻梅根準備在社媒Instagram上重出江湖。(美聯社)

梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元

2023-08-27 09:32
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
日本百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。（路透）

忍無可忍 日本百貨公司員工罷工 逾60年來首見

2023-08-30 05:33

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？
上海八旬翁留下19份不同遺囑 子女爭房吵翻天 結果尷尬了

上海八旬翁留下19份不同遺囑 子女爭房吵翻天 結果尷尬了