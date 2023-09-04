美軍基地遷址擬變更設計 日本沖繩縣政府敗訴定讞

日本沖繩縣政府就美軍普天間基地遷址變更設計，跟中央政府對簿公堂，而日本最高法院今天駁回沖繩縣政府上訴，沖繩縣政府敗訴定讞，沖繩縣政府有義務批准工程，遷址有望加速。圖為美軍在沖繩普天間的基地。（路透資料照）

日本 沖繩縣政府就美軍普天間基地遷址變更設計，跟中央政府對簿公堂，而日本最高法院今天駁回沖繩縣政府上訴，沖繩縣政府敗訴定讞，沖繩縣政府有義務批准工程，遷址有望加速。

日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，日本防衛省針對駐日本沖繩美軍普天間基地將遷移到名護市邊野古地區，2020年4月向沖繩縣政府提出軟弱地盤改良工程等變更設計申請。

沖繩縣知事玉城鄧尼2021年11月，以自然環境保育對策不充分等為由，宣布「不予批准」，工程也因此停擺。

對此，國土交通省2022年4月根據「地方自治法」，對沖繩縣政府提出「是正指示」，要求沖繩縣政府批准改良工程等變更設計，而沖繩縣政府則主張「是正指示」違法，2022年8月向福岡高等地方法院那霸支部提出訴訟。

福岡高等地方法院那霸支部今年3月的判決解果認定國土交通省的「是正指示」為合法，沖繩縣政府敗訴。而沖繩縣政府不服判決結果，上訴到最高法院。

日本最高法院則於今天宣告判決結果，駁回沖繩縣政府上訴，沖繩縣政府敗訴定讞。根據判決，沖繩縣政府有義務依照國家的指示批准工程。

朝日電視台指出，判決結果出爐後，沖繩縣邊野古沿岸的填海造陸工程有望加速。

在沖繩縣邊野古沿岸進行填海造陸的預定海域內，先前經發現存在軟弱地盤。防衛省為避免機場完工後發生地層下陷，計劃花4年打入約7萬1000支樁，2020年4月向沖繩縣政府提出變更設計申請。