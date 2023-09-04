日本女人無償做家務 換算能領薪7600億美元 是男人3倍多

日本女性無償付出家務勞動的價值約111兆日圓（7,610億美元），占日本經濟產值的五分之一。（歐新社）

根據日本 內閣府的報告，日本女性付出的家務勞動，價值約111兆日圓（7610億美元），大致是日本經濟產值的五分之一，卻未能領薪，相較下，男性從事無償家務勞動的價值約32兆日圓，還不到女性的三分之一。這些數字反映出全球第三大經濟體的無償工作數量之巨和兩性薪資差距。

這份報告裡無償工作的計算，是根據花費的時間，乘以依年齡劃分的男女性別平均薪資。這顯示出損失掉的收入，以及兩性薪資差距。經濟學家指出，日本女性薪資水準較低是過去20年工資成長停滯的最大原因之一。

住橫濱附近藤澤、育有兩名子女的Kanako Katsumata說，日本期望由為人妻者承擔大部分家務的文化仍根深蒂固。

經濟合作發展組織（OECD）的數據顯示，日本男性平均每天花在無償勞動的時間為41分鐘，在OECD追蹤的30國裡最低。日本的性別差距在OECD國家排第四，那裡的女性須額外無償工作3小時。瑞典 、丹麥和挪威的性別差距最小，男女無償工作的時間差異不到一小時。

NLI研究所資深研究員Naoko Kuga表示，如果將女性無償勞動的價值計入平均薪資，兩性薪資差距將大致消失。對女性而，每人大概可領到200萬日圓。

依年齡層分，對於20-44歲養兒育女的世代而言，如果計入無償勞動，理論上女性能賺到的薪資會比男性高。對45-59歲的人來說，男性薪資仍然較高，主要是該年齡層的男性擔任較多管理職務，受雇於薪資較高常規工作的機會高於女性。

住橫濱附近海老名市的Reiko Yamamoto是全職物理治療師，但要負責照顧四名子女。她說，她的工作量比先生多拿30%的薪資都不為過。

多年來，日本雙薪家庭的數量已增至1,260萬戶，約是僅由一份薪水支撐全家開銷的兩倍之多。但女性做家務的時間仍是男性的四倍左右。