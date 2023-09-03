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泰內閣 為泰黨占半數 親軍方7職 塔信或成藏鏡人

編譯陳曉慈／綜合2日電
泰國新總理賽塔（左）和剛卸任總理帕拉育（右）8月24日在總理府會面。賽塔所屬的為泰黨背棄選前承諾，結盟親軍方及保守派後成功組閣。（路透）
泰國新總理賽塔（左）和剛卸任總理帕拉育（右）8月24日在總理府會面。賽塔所屬的為泰黨背棄選前承諾，結盟親軍方及保守派後成功組閣。（路透）

泰國新當選總理賽塔1日向泰王瓦吉拉隆功提出內閣名單，王室公告2日刊出泰王命令，同意賽塔所請。34個內閣職位中，為泰黨拿下17個，第三大黨泰自豪黨8個，親軍方政黨共拿下7個職位。賽塔內閣預定5日赴皇宮，在泰王面前宣誓就職。

賽塔8月22日在國會選舉總理時，獲參眾兩院共750席中壓倒性的842票，順利當選為泰國第30任總理。他翌日晚間獲泰王正式任命為新總理，並開始籌組內閣。泰王同意任命內閣名單後，賽塔近期將率新一屆內閣晉見國王、宣誓就職。內閣15天內必須向國會做施政報告。

名單包括副總理和正副部長共34人。小黨泰國家發展黨和民族黨各一個；親軍方的公民力量黨與團結建國黨分別拿下三個和四個。

賽塔兼任財長，而商業部、外交部、公共衛生部、數位經濟和社會部、交通部、觀光暨體育部、國防部和文化部長均由為泰黨人士出任；內政部、教育部以及高等教育和科研部等部的部長，則由推動醫療大麻合法化的泰自豪黨人士出任。

即將卸任的副總理兼公民力量黨黨魁普拉威未在名單中，但其左右手塔瑪納出任農業部長，普拉威弟弟帕恰拉瓦擔任副總理兼自然資源環境部部長。工業部長由團結建國黨拿下，社會發展和人類安全部部長、司法部長分別由泰國家發展黨及民族黨人士出任。

路透1日報導，泰國是東南亞第二大經濟體，但近年受出口疲軟、投資放緩影響，新冠肺炎疫情後經濟持續萎靡。賽塔內閣首要任務之一便是振興經濟。賽塔擁有美國克萊蒙研究大學商管碩士學位，還曾在泰國前十大地產開發商的尚思瑞擔任總裁和執行長。賽塔已宣示，首場內閣會議將商討降低電費及天然氣費用，以解決生活成本問題，並預計放寬對中國觀光客的簽證限制，用以刺激泰國重要收入的觀光旅遊業。

另外，泰國前總理塔信流亡逾15年後返國，與他淵源深厚、自詡為親民主政黨的為泰黨違背選前承諾，結盟親軍方及保守派政黨後成功組閣。在5月國會大選奪得最多席次的前進黨，反淪為在野黨，未來若難以在體制內制衡新政府或推動其進步派的政見，可能直接訴諸選民，甚至重演泰國多年來在野陣營聚眾走上街頭抗爭的局面。

美國財經媒體CNBC引述泰國瑪希隆大學學者潘查達報導，塔信可能成為為泰黨的藏鏡人，持續影響泰國政局。正流亡海外的泰國異議學者帕文說，塔信已從暗處操控泰國政局多年，不同的是今後將轉為合法角色。泰國朱拉隆功大學學者蒂提南也說，自負的塔信是居間撮合交易的推手，也善於製造新聞話題，可以預料他未來將重新活躍政壇。

泰國 觀光 教育部

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