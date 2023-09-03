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日核汙排海首檢出氚「未超標」 擬撥1.3億美元助水產業

編譯中心／綜合2日電

日本東京電力控股公司昨天表示，福島第一核電廠把核處理水排入海洋，在8月31日採集的海水樣本中檢測出10貝克的氚。這是自8月24日排放核處理水後首次檢出氚，但沒有達到必須停止排放核處理水的標準，東電表示安全無虞。另外，日本政府擬追加200億日圓（約1.36億美元），協助水產業者等擺脫對中國市場依賴，加上先前設立的800億日圓基金，總規模將達1000億日圓。

日本經濟新聞與產經新聞報導，被檢出氚的海水樣本，取自排水通道出口東北方約200公尺處。東電表示，水中檢驗出放射性物質，是受到排出的核處理水影響，但表示「沒有安全上問題，將照計畫繼續排放」。

東電把在福島第一核電廠周邊3公里範圍內10個地點取得的海水樣本送去檢測，其他9個地點的氚濃度都低於能檢測出的下限值。檢出10貝克的採樣地點距離排水口最近，10貝克幾乎就是可以檢測出氚濃度的下限。

東電設定，在距離核電廠3公里範圍內，「判斷必須停止排放」的氚濃度為每公升700貝克，如果發現氚濃度異常，就必須立即停止排放。每公升海水中的氚濃度如果超過350貝克，則必須確認設備是否異常。

東電在排放核處理水之前先用大量海水稀釋，使每公升含氚量不到1500貝克，低於世界衛生組織（WHO）作為飲用水水質標準規定的每公升1萬貝克。

另外，日本農林水產大臣野村哲郎8月31日針對福島核汙水排海相關問題，在首相官邸答覆記者提問時，將日本官方通用的核「處理水」，說成核「汙染水」，之後辯稱是自己「口誤」。野村後來在日本首相岸田文雄的要求下向大眾致歉並收回發言。儘管日本週刊Flash記者稱從岸田下令野村撤回發言並全面致歉的語氣中，感受到他的憤怒，但岸田1日表態不會撤換野村。

日本 檢測 岸田文雄

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