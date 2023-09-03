登月後 印度太陽探測器升空 加入美、歐、日、中行列

印度民眾2日觀看載有「太陽-L1號」太陽探測器的火箭在東南部哈里柯塔（Sriharikota）的太空中心升空。（Getty Images）

印度 繼上月成為首個成功派探測器登陸月球南極的國家後，2日再發射首個太陽探測器，使之與美國、歐洲、日本 和中國後躋身宇宙觀測太陽國行列。該探測器將在四個月後到達目的地，以持續不受干擾地觀測研究太陽日冕、太陽風等，以便能應對這些太陽活動對地球的影響。

美聯社、英國BBC報導，印度太空研究組織（ISRO）2日發射的「太陽-L1號」（Aditya-L1），在印度東南部的斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空中心以衛星運載裝置搭載升空，超過86萬名觀眾在線上觀看發射直播。ISRO指出，太陽-L1號配備7個酬載，以期研究太陽日冕、色球層、光球層、太陽風等（即太陽的大氣層構造）。

「L1」代表拉格朗日點（Lagrange point 1），即太陽-L1號預定前往的地點，距離地球約150萬公里，約是地球到太陽距離的1%。

「太陽-L1號」載有7種科學儀器，全是印度自行研發製造，希望搜集目前其他國家未能搜集到的數據和資料，其中的主要儀器為可見發射線日冕儀（VELC），每天可向地球傳回1440張照片。

美聯社引述太空科學家B.R. Guruprasad在當地媒體指出，太陽-L1號抵達後，將對太陽活動導致的粒子和輻射來襲，提供可靠的預警，可望保護全球經濟結構仰賴的人造衛星及在太空站內生活的太空人 。

這次任務的主要目的是觀測太陽的光球層、色球層、日冕，研究拉格朗日點的微粒，及研究日冕增溫、太陽風加速、日冕物質噴發，和近地球空間氣候等諸多現象對地球及地球通信衛星的影響；太陽表面僅約攝氏5000度，但太陽日冕卻有驚人的攝氏200萬度，為何有如此顯著的溫差，至今仍是科學界之謎。