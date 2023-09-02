我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球抽最多…紐約濃濃「麻」味 美網選手抱怨場內都是

旅館禮遇不再免費 提前入住、延後退房要收錢了

印度總理莫迪將訪印尼 出席東協及東亞峰會

中央社／新德里2日專電
印度總理莫迪。 （美聯社）
印度總理莫迪。 （美聯社）

印度外交部今天宣布，總理莫迪將於6日至7日訪問印尼，出席東協-印度峰會及東亞峰會，拉近印度與東南亞國家之間的關係。

印尼目前為東協輪值主席，印度外交部表示，莫迪（Narendra Modi）在印尼總統佐科威（Joko Widodo）的邀請下，將於6日至7日訪問雅加達，出席第20屆東南亞國家協會-印度峰會（ASEAN-India Summit）及第18屆東亞峰會（EAS）。

本屆東協-印度峰會預料將檢視雙方關係的進展，並討論未來合作方向；這也將是東協與印度建立「全面戰略夥伴」關係以來，雙方首次舉行峰會。

印度與東協的正式接觸始於1992年，雙方當時建立「部門對話夥伴」（Sectoral Dialogue Partner）關係，1995年升級為「對話夥伴」關係，2012年雙方成為「戰略夥伴」，去年繼續深化為「全面戰略夥伴」。

今年5月，印度與東協國家首次舉辦「東協-印度海上演習」（AIME）。

另一方面，印度外交部稱，在東亞峰會上，東協10國與8個對話夥伴的領袖們，將就區域及全球性議題交換意見。

東協8個對話夥伴為澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯與美國。

在東亞峰會舉辦前不久，中國發布新版標準地圖，將台灣、南海諸島，以及中印存在領土爭議的地區納入疆域，使得中國與部分東協國家、印度的關係再次陷入緊繃。

印度 印尼 東南亞

上一則

瓜地馬拉總統當選人誓言打擊貪汙 轟國家機構「政變」阻撓就職

下一則

日本在野黨國民民主黨改選黨魁 玉木雄一郎連任

延伸閱讀

印度外交部：普亭通話莫迪 告知無法出席G20峰會

印度外交部：普亭通話莫迪 告知無法出席G20峰會
莫迪暗批中國乘人之危 製造債務陷阱

莫迪暗批中國乘人之危 製造債務陷阱
印度月球南極著陸點 命名濕婆神之力

印度月球南極著陸點 命名濕婆神之力
印中關係仍緊繃…莫迪與習近平南非見面 僅短暫交談無雙邊會議

印中關係仍緊繃…莫迪與習近平南非見面 僅短暫交談無雙邊會議

熱門新聞

前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
傳哈利王子之妻梅根準備在社媒Instagram上重出江湖。(美聯社)

梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元

2023-08-27 09:32
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57
印度又對稻米出口實施新的限制，可能會進一步壓縮全球的稻米供給。(路透)

缺米危機…印度稻米出口又有新限制 再度威脅全球供給

2023-08-27 12:40

超人氣

更多 >
口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升

口罩令重啟？新變種病毒蔓延5州 住院人數連6周上升
非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
糧券新規「必須工作」75萬人失福利 共和黨要續砍經費

糧券新規「必須工作」75萬人失福利 共和黨要續砍經費