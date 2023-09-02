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索羅門群島：澳洲警力留駐至2024年大選協助維安

中央社／雪梨2日綜合外電報導

太平洋島國索羅門群島政府表示，澳洲警力將繼續駐守在索羅門群島，為今年11月舉行的區域性體育賽事和2024年全國大選提供安全保障。

路透社報導，根據索羅門群島廣播公司（Solomon Islands Broadcasting Corporation,SIBC）昨天晚間於臉書（Facebook）張貼的聲明，在11月舉行的太平洋運動會（Pacific Games）前，警察數量將會增加，預計屆時會有來自20幾個國家的5000名運動員前來。

同樣與索羅門群島加強警務合作的中國，則捐贈和建造了太平洋運動會的場館。

聲明提到，索羅門群島8月4日向澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）提出正式請求，希望將澳洲警力留駐時間延長至2024年6月，以確保選舉期間的安全。

聲明中表示：「（索羅門群島）總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）說道，這兩場活動都需要龐大維安支援，澳洲肯定的答覆絕對能填補這兩場重要活動前、期間和之後的維安缺口。」

聲明還說，澳洲與索羅門群島是有著長期安全關係的重要援助夥伴，索國將與澳洲就「2024年6月後的全面安全夥伴關係」進行討論。

索羅門群島2021年11月發生反政府示威，由澳洲、斐濟、紐西蘭警方組成的索羅門群島國際援助部隊（Solomon Islands International Assistance Force）在蘇嘉瓦瑞要求下進行部署，原定於2023年12月撤離。

但在今年7月，蘇嘉瓦瑞在北京與中國當局簽署了警務合作協議，作為兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」的一環，包括網路安全和社區警務方面。

美國、澳洲及紐西蘭對此表達關切，呼籲索羅門群島與中國簽訂的警務合作協議應保持透明。

澳洲 北京 運動員

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