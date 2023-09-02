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英版山道猴子？抖音網紅母女僱人謀殺前男友 被判無期徒刑

編譯潘勛／綜合1日電

外版山道猴子？24歲抖音(TikTok)兼Instagram網紅梅海克‧布沙理(Mahek Bukhari)與其母安絲琳(Ansreen Bukhari)僱人追車，製造安絲琳年僅21歲前婚外情男友與其朋友高速偏離車道撞毀而死，兩人1日被判無期徒刑定讞。

英國廣播公司(BBC)及每日郵報(Daily Mail)報導，法官判決時指出，社媒的誘惑，以及社媒帶來的「畸型名譽」，才是被告網紅母女會犯下謀殺兩人一案的核心。

英國網紅梅海克拍攝美容時尚視頻，靠著推銷品牌產品賺進收入，取得近12萬9000名追隨者；乃母安絲琳經常加入其視頻內容。

但安絲琳後來遇見21歲小鮮肉沙奇克‧哈珊(Saqib Hussain)，2019年先透過視頻應用程式Azar聊天，但後來展開3年的婚外情，到飯店、水煙館等地偷吃多次。只是到2021年關係走味，安絲琳想分手；沙奇克不甘心，威脅要把兩人交往時所拍露骨內容，寄給安絲琳的丈夫。

2021年底，安絲琳崩潰，把一切告訴網紅女兒。梅海克並沒報警，說明母親遇到勒索，反而決定自行處理。警方表示，她先了解沙奇克一家，摸底通透，再找自己的汽車技工朋友瑞肯‧卡爾萬(Rekan Karwan)幫忙。

兩人陰謀叫沙奇克出來，說要把3000英鎊(約3776美元)還他，大約就是沙奇克自述為安絲琳交往期間所花金錢，地點在英國來徹斯特市(Leicester)特易購超市的停車場，時間為2022年2月11日子夜時刻。當時瑞肯糾朋友幫忙，共兩輛車八人，安絲琳母女也在車上。

沙奇克與朋友約凌晨1點17分左右抵達，發現狀況不對，很快離開現場，但被追車，最後在附近的A46公路上高速逸離車道，車子撞毀在道旁樹林失火，沙奇克及朋友都死在車內。

案發後一干人等本來掩飾犯行，但被害人出事前有撥999緊急報案電話，警方留有資料，後來調閱監視攝影，詳加調查，終於破獲本案，網紅母女終於被判刑定讞，一干從犯也被定刑。

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