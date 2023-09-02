挽救全球最低生育率 南韓用這招
南韓今天批准首都首爾引進100名外籍家庭幫傭的計畫，這是幫助更多婦女重新投入職場，目標提振出生率的試驗計畫。
路透報導，南韓固有不願意接受更多移民的歷史傳統，當前又面臨出生率急劇下滑和人口老化的趨勢，使得這個問題浮上檯面。
據外媒報導，依照2022年統計數據，南韓每名婦女平均只生育0.78個孩子，首爾市更只有0.59，是全球生育率最低的國家，遠低於經濟合作發展組織（OECD）2020年平均的1.59個孩子。此外，南韓的外來定居者占人口比率，也是OECD國家最低。
韓聯社報導，南韓政府今天召開外國人力政策會議，敲定最快於今年12月起在首爾引進100名外籍家庭幫傭，20至40歲的雙薪家庭、單親家庭、多子女家庭可優先利用。
首爾市長吳世勳日前在臉書貼文稱：「外籍家庭幫傭可以活化社會，尤其可以立即幫助化解職涯中斷的問題。」
許多南韓婦女面臨待在家中養兒育女、或因為養小孩成本太高而選擇完全不生孩子的壓力。雇傭勞動部表示，會想要做家事的年輕婦女愈來愈少。
官員指出，南韓正在與潛在外勞來源國之一的菲律賓就此研商，目標聚焦最快從12月開始這項試驗性計畫。
根據現行法規，只有配偶是南韓公民和韓裔的特定外籍人士才可以在南韓從事家庭幫傭工作。
政府估計，與雇主同住的全職家庭幫傭當前巿場行情約為每月350萬韓元至450萬韓元（約3413美元）之間。
這項新計畫是南韓政府翻轉身為亞洲第4大經濟體急劇下滑出生率一系列作為的最新舉措。
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