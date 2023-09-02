挽救全球最低生育率 南韓用這招

南韓批准首爾引進100名外籍家庭幫傭的計畫，目標提振出生率；圖為首爾德壽宮舉行衛兵換崗儀式。（歐新社）

南韓 今天批准首都首爾引進100名外籍家庭幫傭的計畫，這是幫助更多婦女重新投入職場，目標提振出生率的試驗計畫。

路透報導，南韓固有不願意接受更多移民的歷史傳統，當前又面臨出生率急劇下滑和人口老化的趨勢，使得這個問題浮上檯面。

據外媒報導，依照2022年統計數據，南韓每名婦女平均只生育0.78個孩子，首爾市更只有0.59，是全球生育率最低的國家，遠低於經濟合作發展組織（OECD）2020年平均的1.59個孩子。此外，南韓的外來定居者占人口比率，也是OECD國家最低。

韓聯社報導，南韓政府今天召開外國人力政策會議，敲定最快於今年12月起在首爾引進100名外籍家庭幫傭，20至40歲的雙薪家庭、單親家庭、多子女家庭可優先利用。

首爾市長吳世勳日前在臉書 貼文稱：「外籍家庭幫傭可以活化社會，尤其可以立即幫助化解職涯中斷的問題。」

許多南韓婦女面臨待在家中養兒育女、或因為養小孩成本太高而選擇完全不生孩子的壓力。雇傭勞動部表示，會想要做家事的年輕婦女愈來愈少。

官員指出，南韓正在與潛在外勞來源國之一的菲律賓就此研商，目標聚焦最快從12月開始這項試驗性計畫。

根據現行法規，只有配偶是南韓公民和韓裔 的特定外籍人士才可以在南韓從事家庭幫傭工作。

政府估計，與雇主同住的全職家庭幫傭當前巿場行情約為每月350萬韓元至450萬韓元（約3413美元）之間。

這項新計畫是南韓政府翻轉身為亞洲第4大經濟體急劇下滑出生率一系列作為的最新舉措。