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新加坡12年來首次投票選總統 他獲7成票當選

編譯中心／綜合1日電
新加坡前國務資政尚達曼（左）與妻子珍一藤木1日在投票所外面受訪。（中央社）
新加坡前國務資政尚達曼（左）與妻子珍一藤木1日在投票所外面受訪。（中央社）

新加坡總統選舉投票結果揭曉，前國務資政尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）得票率高達七成，由選舉官正式宣布為總統當選人。尚達曼表示，這是選民對新加坡投出的信任票，也表達對未來樂觀的態度。

新加坡總統選舉1日登場，共有三人角逐，分別為66歲的前國務資政尚達曼，同為75歲的新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮。

新加坡自1993年推行總統民選制度至今，有三屆都由唯一一位合格候選人直接當選，包括2017年當選的現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）；選民上次透過投票選出總統已是2011年，距離本次選舉已過了12年。

新加坡總統為虛位元首、任期6年，主要擁有監管權而非行政權。除肩負憲政、儀式及社區相關職責，總統也是監管國家儲備金的「第2把鑰匙」，政府須取得總統同意才能動用，此外，總統也有權下令貪汙調查局展開調查，無論總理是否同意。新加坡憲法規定，參選總統的條件包括在提名日當天不是任何政黨成員。在星國政治制度下，掌握實權的是總理，由國會多數黨領袖擔任。

尚達曼稍早在抽樣計票結果出爐後接受媒體聯訪表示，對於民眾在這次選舉給他的強烈支持，「懷著謙卑的心」。這是選民對新加坡投出的信任票，也表達對未來樂觀的態度，「新加坡人可以一起前進，相互支持」。他承諾，未來會肩負總統責任，推進新加坡「樂觀且團結的未來」。

尚達曼從政多年，但他年輕時的夢想是當運動員；踏入政壇後，也開始學習書法，寫得一手好字，最喜歡「天生我材必有用」這句話。

尚達曼自2001年踏入政壇，曾連續5屆當選國會議員，多年來曾任教育部長、財政部長、副總理等重要內閣職務。媒體報導，他從政前的公務員生涯幾乎都在新加坡金融管理局服務。

尚達曼作為一名金融專家，不僅曾受邀參與金融財政相關的國際組織，還曾出任IMF國際貨幣與金融委員會主席，在國際間頗富聲望。

尚達曼曾就讀英國倫敦政經學院、劍橋大學，擁有美國哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士學位。他在英國求學期間與日、華混血的妻子珍一藤木相識相戀，兩人後來在新加坡的印度廟結為連理；珍一藤木的父親為日本人、母親是華人，在日本出生後，三歲隨父母移居新加坡。

從公務員到步入政壇20多年，又為了參選總統，退出人民行動黨、辭去國會議員，卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務，尚達曼在競選文宣上說道，「我的人生道路從來都不是可以預測的」。

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