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義大利擬重啟化學閹割 朝野政黨都反對

編譯中心／綜合1日電
義大利副總理薩爾維尼表示，將準備重啟化學閹割法案，認為時機已成熟。（路透）
義大利副總理薩爾維尼表示，將準備重啟化學閹割法案，認為時機已成熟。（路透）

義大利日前巴勒摩（Palermo）與卡瓦諾（Caivano）接連發生性侵案件，義副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）昨日表示，將準備重啟化學閹割法案，認為時機已成熟，但朝野政黨許多不認同，要與薩爾維尼切割。

「安莎通訊社」（ANSA）報導，在日前巴勒摩與卡瓦諾兩地接連發生恐怖性侵案件後，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）前往卡瓦諾處理此事時，副總理薩爾維尼表示，聯盟黨（LEGA）將準備重新啟動化學閹割法案，認為時機已成熟。

報導指出，薩爾維尼認為從拋出議題轉向行動的時機已經成熟，他保證自己的政黨，將在此提案上繼續前進。

該法案目前已送交參議院，聯盟黨員比佐托（Mara Bizzotto）為第一個簽署的議員，也有其他參議員加入連署。此法案目標有三：婦女安全、預防新的犯罪、處置被法官宣布為危險的對象並使其接受化學閹割程序。

薩爾維尼表示，該法案可作為一種普遍性政策力量來使用，並且不會侵犯人民的權利。但報導指出，義大利力量黨（Forza Italia）與義大利民主黨（Partito Democratico）皆不認同薩爾維尼對判定需要進行化學閹割的罪犯，不論是自願或強制，都需加以治療的看法。

義大利力量黨對薩爾維尼的言論馬上做出反應，隸屬義大利力量黨眾議員齊沙（Rita Dalla Chiesa）表示，「如果引入化學閹割，國家就失敗了。國家不能以最絕對的方式干預個人的身體」。

力量黨眾議員柏加米尼（Deborah Bergamini）也表示，「每當想到國家對公民的身體進行干預時，讓我渾身發麻。」

義大利民主黨眾議院黨團領袖布拉加（Chiara Braga）在廣播電台受訪時強調，「化學閹割不是解決問題的辦法」。數據顯示，大多數暴力都發生在家裡，發生在自己的親人之間；布拉加認為，真正改變現狀的辦法是投資學校在情感教育的訓練與預防上。

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