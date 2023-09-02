巴拿馬運河塞船插隊費 1船240萬

巴拿馬運河。(美聯社)

一家有在利用巴拿馬運河營運的公司指出，船運公司如果不想排那麼久的隊等著通過運河，一艘船正額外支付多達240萬美元的「插隊費」，來換取更快速通行。

本周發表財報的船運公司Avance Gas Holding透露了這個插隊行情，多達240萬美元的收費，是繳了大約40萬美元的標準通行費後，再額外附加的。

巴拿馬運河管理局針對想插隊的船隻，標售「插隊費」。彭博資訊向運河管理局查證時，該局以電子郵件回應說，目前這項插隊費的水準還沒有創新高紀錄，不過沒有提供更多細節。巴拿馬運河管理局表示，通常會以最高價標到「插隊費」的，是載運液化石油 氣（LPG）與液化天然氣 （LNG）的船隻。

巴拿馬運河最近幾個月來因乾旱而缺乏足夠的水來調節運河通行作業，能通行的船舶數量減少，每艘船的載重量也受限，造成運河壅塞。

Avance Gas Holding執行長Oystein Kalleklev在財報法說會上說，「你可以不排隊，但成本非常高」。「通行成本很快就墊高上去，如果加上正常通行費，想要不必等就通過，你可能就要花上將近300萬美元」。

優先通過加收費用的標售，去年11月就曾有拍到200萬美元以上的紀錄。可供插隊的名額，依船舶種類和大小，每天滾動調整。由於目前實施一些通行限制，部分名額不提供給LNG船，或是只限某個通行方向有名額。

彭博新能源財經（BloombergNEF）的數據指出，8月21日至27日這一周，由美國出發的LNG船總共有13艘，利用的水路除了巴拿馬運河，還有蘇伊士運河 ，或是取道南非好望角。數量是2022年以來最多。