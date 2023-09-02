我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

巴拿馬運河塞船插隊費 1船240萬

編譯黃淑玲／綜合1日電
巴拿馬運河。(美聯社)
巴拿馬運河。(美聯社)

一家有在利用巴拿馬運河營運的公司指出，船運公司如果不想排那麼久的隊等著通過運河，一艘船正額外支付多達240萬美元的「插隊費」，來換取更快速通行。

本周發表財報的船運公司Avance Gas Holding透露了這個插隊行情，多達240萬美元的收費，是繳了大約40萬美元的標準通行費後，再額外附加的。

巴拿馬運河管理局針對想插隊的船隻，標售「插隊費」。彭博資訊向運河管理局查證時，該局以電子郵件回應說，目前這項插隊費的水準還沒有創新高紀錄，不過沒有提供更多細節。巴拿馬運河管理局表示，通常會以最高價標到「插隊費」的，是載運液化石油氣（LPG）與液化天然氣（LNG）的船隻。

巴拿馬運河最近幾個月來因乾旱而缺乏足夠的水來調節運河通行作業，能通行的船舶數量減少，每艘船的載重量也受限，造成運河壅塞。

Avance Gas Holding執行長Oystein Kalleklev在財報法說會上說，「你可以不排隊，但成本非常高」。「通行成本很快就墊高上去，如果加上正常通行費，想要不必等就通過，你可能就要花上將近300萬美元」。

優先通過加收費用的標售，去年11月就曾有拍到200萬美元以上的紀錄。可供插隊的名額，依船舶種類和大小，每天滾動調整。由於目前實施一些通行限制，部分名額不提供給LNG船，或是只限某個通行方向有名額。

彭博新能源財經（BloombergNEF）的數據指出，8月21日至27日這一周，由美國出發的LNG船總共有13艘，利用的水路除了巴拿馬運河，還有蘇伊士運河，或是取道南非好望角。數量是2022年以來最多。

石油 蘇伊士運河 天然氣

上一則

義大利擬重啟化學閹割 朝野政黨都反對

下一則

都創百年紀錄 澳洲最熱冬天 日本最熱夏天

延伸閱讀

巴拿馬運河塞船 「插隊費」1艘船喊240萬美元

巴拿馬運河塞船 「插隊費」1艘船喊240萬美元
花錢買冠軍？單依純插隊盲選被質疑

花錢買冠軍？單依純插隊盲選被質疑
巴拿馬運河塞船 恐加劇通膨

巴拿馬運河塞船 恐加劇通膨
雨水短缺釀乾旱 巴拿馬運河限航令維持1年 海上交通大塞車

雨水短缺釀乾旱 巴拿馬運河限航令維持1年 海上交通大塞車

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57
傳哈利王子之妻梅根準備在社媒Instagram上重出江湖。(美聯社)

梅根準備在社媒重出江湖 專家：她可以賺進千百萬元

2023-08-27 09:32
白俄羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統普亭交情甚好。（美聯社）

克宮幕後黑手？白俄總統爆：普亭提醒普里格津暗殺計畫

2023-08-25 20:59

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元