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南韓民眾擔憂日本核汙水影響 尹錫悅不滿意度創數月新高

中央社／首爾1日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。 （Getty Images）
南韓總統尹錫悅。 （Getty Images）

今天公布的一項民調顯示，儘管南韓政府努力減輕民眾疑慮，但大多數南韓人仍擔心日本福島第一核電廠核處理水排放入海一事，且民眾對南韓總統尹錫悅的不滿意度創下數月來新高。

路透報導，日本政府指出，福島核電廠的核處理水是安全的。面臨國內外反對聲浪，日本仍於8月24日開始將核處理水排入太平洋，其中態度最激烈的莫過於日本最大貿易夥伴中國，中方甚至禁止進口日本水產品。

然而，南韓政府表示，日方的相關計畫在科學、技術上都沒有問題，但強調並非支持日本排放，並禁止進口福島附近海域的海產品。

為了緩解公眾疑慮並鼓勵吃海鮮，南韓總統尹錫悅昨天造訪一個水產市場，帶頭大啖海鮮食品。

儘管做出這些努力，南韓環保團體和許多民眾仍感到擔憂，民意調查機構「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）針對1002人所做的民調顯示，民眾對於尹錫悅的不滿意度已升至數月來最高點。

根據蓋洛普韓國民調，超過7/10受訪者表示，他們擔心核處理水對海產的影響，60%受訪者透露他們不願意吃海鮮。

蓋洛普韓國表示：「一半自認為保守且支持政府的人…同樣表達了擔憂。」

民眾對尹錫悅的不滿意度上升至59%，較一週前增加2個百分點，創下16週來的新高。

南韓 日本 民調

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