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星總統當選人允文允武 會寫書法還曾夢想當運動員

星總統當選人允文允武 會寫書法還曾夢想當運動員

中央社／新加坡2日專電
新加坡總統選舉投票結果揭曉，前國務資政尚達曼得票率高達7成，由選舉官正式宣布為總統當選人。圖為尚達曼1日在投票所外面受訪。（中央社）
新加坡總統選舉投票結果揭曉，前國務資政尚達曼得票率高達7成，由選舉官正式宣布為總統當選人。圖為尚達曼1日在投票所外面受訪。（中央社）

新加坡前國務資政尚達曼一如外界預期當選星國總統。雖然從政多年，但他年輕時的夢想是當運動員；踏入政壇後，也開始學習書法，寫得一手好字，最喜歡「天生我材必有用」這句話。

這次星國總統選舉共有3名候選人角逐，1日進行投票，由66歲的政壇老將尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）對決同為75歲的新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮。

根據午夜出爐的最終計票結果，尚達曼以高達70.4%的得票率勝出，由選舉官正式宣布為總統當選人。

尚達曼自2001年踏入星國政壇，曾連續5屆當選國會議員，多年來曾任教育部長、財政部長、副總理等重要內閣職務。星媒報導，他從政前的公務員生涯幾乎都在新加坡金融管理局服務。

尚達曼作為一名金融專家，不僅曾受邀參與金融財政相關的國際組織，還曾出任IMF國際貨幣與金融委員會主席，在國際間頗富聲望。

尚達曼曾多次代表執政黨人民行動黨到裕廊集選區角逐國會大選，除了2006年因沒有對手直接當選，他所處的裕廊集選區團隊都至少獲得2/3的選票，甚至還有2次得票率接近8成，堪稱吸票機。

據報導，印度裔的尚達曼在從政後開始學習書法，並多次在公開場合揮毫，日前還親筆寫下自己的競選口號「相互敬重」，展現十足功力。

在寫過的字句中，「天生我材必有用」是他最喜歡的一句話，也是他的人生哲學：「每個人都有才能，我們必須確保每個人的才能都被認可」。

尚達曼以「鳳梨」作為參選總統的競選標誌，不僅在選戰期間成功製造話題，投票結果也衝出高票，再次證明他的高人氣。他說，鳳梨在當地社群有許多意義，除了象徵繁榮，也代表好運，「這就是我們的未來」。

尚達曼曾就讀英國倫敦政經學院、劍橋大學，擁有美國哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士學位。他在英國求學期間與日、華混血的妻子珍一藤木相識相戀，兩人後來在新加坡的印度廟結為連理；珍一藤木的父親為日本人、母親是華人，在日本出生後，3歲隨父母移居新加坡。

尚達曼與妻子的好感情在媒體前展露無遺，網路流傳一段兩人合唱「月亮代表我的心」的影片，不少人就此以為這是尚達曼的最愛，不過他日前接受星媒專訪透露，自己最愛聽的華語歌其實是周杰倫的「安靜」。

雖然也喜歡「月亮代表我的心」，但他認為，「安靜」更能引起情感共鳴。

從公務員到步入政壇20多年，又為了參選總統，退出人民行動黨、辭去國會議員，卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務，尚達曼在競選文宣上說道，「我的人生道路從來都不是可以預測的」。

他曾說，年輕時的志願是當運動員，每天唯一想的就是運動。運動也教了他人生最寶貴一課：重視團隊每位成員。

如今高票選上總統，尚達曼承諾，未來會肩負責任，促進新加坡「樂觀且團結的未來」。

新加坡總統作為國家元首，是國家團結象徵，一任任期為6年，肩負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」。在星國政治制度下，掌握實權的是總理，由國會多數黨領袖擔任。

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