口誤或真心話？ 日大臣稱「核汙水」惹怒岸田

日相岸田文雄（中）8月31日到東京豐洲市場視察，視察福島核汙水排放後對漁業界的影響。（Getty Images）

針對福島核汙水 開始排海相關問題，日本 農林水產大臣野村哲郎8月31日在首相官邸答覆記者提問時，將日本官方通用的核「處理水」，說成核「汙染水」；日相震怒要求野村「謝罪並收回發言」。

日本首相岸田文雄 對此表示遺憾，已指示野村予以「全面謝罪並收回（發言）」。日本週刊報導，從岸田強硬的語氣中，可以看出他的憤怒程度。

野村回到農水省受訪時則辯稱自己「講錯」，他對此謝罪和收回發言，使福島縣民等相關人士覺得不舒服、不高興，他很抱歉。不過，野村否認將因此請辭，只強調將繃緊神經，盡全力實施有利水產業者的接地氣對策。

野村早有「失言」紀錄，他在8月25日內閣會議後記者會上表示，對於中國全面禁止日本水產品進口感到「非常詫異，完全沒有想到會發生這種事情」。

他的這番發言，令人感覺他對自己主管的事務漠不關心，當時就已讓周邊人士相當驚訝。野村的這次失言，令岸田的憤怒值達到頂峰。他的這番發言，令人感覺他對自己主管的事務漠不關心，當時就已讓周邊人士相當驚訝。野村的這次失言，令岸田的憤怒值達到高峰。

日本網友對此表示，「（主管）大臣不應該在這個簡單但重要的用詞上犯錯」、「應該把他換掉，希望他能在道歉之後被撤換」。

明報報導，福島第一核電站開始排放核汙水後一星期，岸田文雄8月31日早視察東京豐洲市場，他表示將為緊急支援漁業界制訂新措施，已要求內閣官員下周內提交建議，並致力與中國進行政府磋商。他說，也有人促請政府主導放寬對歐盟出口標準的談判，並強調，必須以守護日本水產業的堅定決心，應對外國限制進口等措施。

共同社昨引述消息報導，岸田8月30日請求執政自民黨前幹事長二階俊博在條件許可下訪問中國，協助福島排水後陷入谷底的中日關係重回正軌。二階在中國擁有廣大人脈，岸田向其表示：「能與中國說上話的只有你。」