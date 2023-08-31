日相岸田大啖福島生魚片 讚「安全又美味」

日本首相辦公室30日上傳首相岸田文雄享用福島生魚片的一段影片，稱讚福島魚料理美味又安全。(取材自Ｘ平台)

日本 首相岸田文雄 30日大啖來自福島的魚料理，稱讚「安全又美味」，指「（魚片）很有嚼勁，這就是它出眾的地方，非常好吃」。此舉在聲援福島水產品，打破因排放核廢水造成海產品汙染的傳言。

據央廣報導，日本首相辦公室在社群媒體上傳一段岸田文雄享用福島魚料理的影片，他30日邀請多位內閣部長，在首相官邸享用海鮮午餐，食物包括來自福島的比目魚、章魚和鱸魚等，外加福島的新鮮蔬果。

岸田文雄一邊嚼著一片鰈魚生魚片一邊說：「非常的好吃。」他並呼籲觀賞影片的民眾享受「安全又美味的」日本海鮮，以此支持日本的東北地區。

日本每日新聞報導，岸田今天中餐吃的生魚片都是在福島縣外海所捕獲，且是在「核汙水」入海後的8月29日運抵。日本NHK報導，岸田午餐中的蔬菜也是來自於福島的農產品。

日本24日起把福島「核處理水」與海水混合後排入大海，國際原子能總署（IAEA）專家認為安全無虞，但日本民間、漁業界與其他鄰國都有強烈的反對聲浪，中國更是禁止所有來自日本的海鮮商品進口。

岸田預計下個月將前往印尼，出席東南亞國協（ASEAN）峰會，並參加在印度舉行的20國集團（G20）高峰會，岸田表示，屆時將跟多國領袖舉行雙邊會談，針對福島排水議題尋求各國的理解。

中國國務院 總理李強預料將參加東協會議，中國國家主席習近平將參加G20峰會。日本表示，若有直接對話的機會，岸田將要求中方撤銷全面停止進口日本水產品的做法。