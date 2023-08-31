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英：應納日韓參加AUKUS 日：仍需美核保護

編譯周辰陽╱綜合30日電
英國國會印太報告指出，英美澳三方安全夥伴(AUKUS)應邀請日韓加入；圖為今年3月，澳洲總理艾班尼斯(左起)、美國總統拜登和英國首相蘇納克於加州聖地牙哥海軍基地，宣布三方建立AUKUS夥伴關係。(美聯社資料照片)
英國國會印太報告指出，英美澳三方安全夥伴(AUKUS)應邀請日韓加入；圖為今年3月，澳洲總理艾班尼斯(左起)、美國總統拜登和英國首相蘇納克於加州聖地牙哥海軍基地，宣布三方建立AUKUS夥伴關係。(美聯社資料照片)

英國外交大臣柯維立赴中國訪問之際，英國下議院外交事務特別委員會30日發布報告指出，「英美澳三方安全夥伴」（AUKUS）應該邀請日本與南韓加入，以發展先進國防技術，報告也提議英國應尋求加入美澳日印組成的「四方安全對話」（Quad）外交。

由執政的保守黨所控制的下議院外交事務特別委員會在報告指出，英國政府「應該向澳洲與美國提議，邀請日本與南韓加入AUKUS技術與防禦合作協議」，並稱AUKUS「不單純是關於澳洲取得核動力潛艦艦隊，還有網路與先進技術共享與聯合開發元件，即使不是更重要，也可能是同等重要」。

報告寫到，澳美英「三個大國之間達成了原則性協議，在整個全套先進技術盡可能密切合作，其中包括網路、人工智慧、量子與水下技術，包括在潛艦探測，這些方面可能比潛艦計畫更快實現具體成果」。

英國衛報指出，報告專注於英國「轉向」印太地區，以及如何應對更加強勢的中國，卻也納入一個對英國可能有爭議的提案，即尋求加入澳洲、印度、日本與美國的「四方安全對話」倡議。

中國多次譴責AUKUS與Quad是反中集團，尋求「煽動分裂與對抗，喚醒冷戰思維」，東南亞國家可能同樣對擴張的提案感到不安。

委員會在報告指出，對於英國是否應該申請加入「四方安全對話」，委員會已經聽取證人的不同意見，有些人強烈支持，其他人表明現在考慮這一點為時尚早，還有一群人則完全反對。印尼政府顧問馬利克以個人身分提出的意見書就說，印尼、馬來西亞、寮國、泰國和柬埔寨等國家對「四方安全對話」持懷疑態度，部分原因是該組織一向被認為是反中聯盟。

不過，委員會指出，雖然理解保留意見，但他們認為跟「四方安全對話」合作制定涵蓋印太海域的協調戰略，並在現有成員認為合適的時間申請加入，對英國有好處。

此外，明報引述日經亞洲報導，日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀表示，在不斷變化的地區和全球挑戰下，自衛隊現時無法自衛，必須加強防衛能力。對於朝鮮在核和導彈技術的進步，吉田表示，日本僅靠加強導彈防禦不能保護國民的生命財產安全，因此日本需獲得反擊能力、加強攔截能力，以及增加避難所。

吉田同時指出，俄軍侵烏給他們上了一課，不能排除日本附近也可能發生類似危機，日本須從根本上加強防衛能力，亦要盡所能維持「延伸威懾」，包括透過涉及美國核武的戰略。延伸威懾是指核武國將其核威懾的適用範圍從防衛本土延伸到防衛特定友邦。

日本 AUKUS 澳洲

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