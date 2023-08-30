傑尼斯前社長性侵狼行40年 日媒沉默、家族企業包庇是主因

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川2019年過世。（Getty Images）

日本 傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川被指控涉性侵 小傑尼斯男藝人，外部專家小組認定有加害事實，且受害恐達數百人。他能染指受害者長達40年，家族式經營一手遮天加上媒體沉默被認定是主因。

報告內容

強尼喜多川的性侵疑慮，在英國廣播公司（BBC）今年3月發表專題報導後引起關注，5月傑尼斯事務所社長藤島茱莉景子發布影片致歉，傑尼斯事務所隨後成立專家小組，從第三者的立場調查。專家小組在3個月內共聽取41人的說法，包含受害者23人及事務所相關人士等18人。

8月29日公開的調查報告書中認定強尼喜多川從1950年代對被害者伸出狼爪後，在1970年代前半至2010年代中期，長時間且廣泛地性侵多名小傑尼斯男藝人，受害者可能多達數百人。

報告稱，性侵行為重複發生的「根本原因」在於強尼喜多川「異常的性癖好」，加上他對小傑尼斯藝人的聘用、出道到製作等都握有決定權，被害者因此不敢反抗。

精神病醫師飛鳥井望在記者會上說：「被害者很難拒絕性侵。若服從就會處於有利立場，反之若不服從則會處於不利立場。至少就受害少年來說，他們認為有這麼一個權力結構。」

據受害者所述，小傑尼斯藝人之間廣傳，如果受到強尼喜多川性侵，在事業上就會得到優待，反之若拒絕就會遭到冷凍。受害者通常在遭到侵犯的隔天會獲得強尼喜多川給的零用錢，被認為是一種賄賂。

報告並痛批，強尼喜多川於2021年身故的姐姐瑪麗喜多川被認為對性侵事件知情，採取的態度卻是「忽視及掩蓋」。由於權力集中在瑪麗和強尼姊弟身上，導致相關事件被「視而不見」。

報告稱，這些加害行為利用了青少年的心理，使得他們很難披露遭到侵害，加上事務所高層和工作人員都沒有阻止，因此類似事件不斷發生。

報告並強調傑尼斯事務所由家族經營的弊端，指出事務所即使召開董事會，對強尼喜多川也沒有發揮監督作用，甚至在強尼與瑪麗身故後，瑪麗的女兒藤島茱莉景子接替管理，「對於性侵害一事當成沒發生」的做法也沒有改變。

報告也對大眾傳媒的「沉默」加以探討。

過去曾有人提出強尼喜多川的性侵疑慮，卻沒有廣為報導。特別小組召集人、前檢察總長林真琴表示，「我們只能得出這種結論，那就是事務所不但沒有調查實際情況，反而是選擇掩飾」，「如果當時有媒體報導，事務所的應對或許會有所改變也說不定」。

報告結論指出，若要讓事務所「重新出發，（社長）藤島茱莉景子不能留下來」，建議她應該辭職。

在公布調查報告的記者會上，也有人提出是否要把以強尼喜多川名字命名的「傑尼斯事務所」改名。特別小組召集人林真琴表示，小組只是對強化組織提出建議，是否接受由事務所決定。

事件後續發酵

傑尼斯事務所在報告公布後表示，「我們認真看待記者會上提及的內容和建議，我們將在今後的記者會上真誠地說明解決方案」，被認為藤島茱莉景子將會辭職。不過，目前傑尼斯事務所的股份100%由藤島持有，即使辭去職務，她在事務所依舊具有影響力。

對於藤島可能辭職，多名受害者均表示反對。12歲加入傑尼斯事務所、13歲時遭侵害，現年37歲的橋田康表示，自從他自述曾遭到侵犯後，就不斷有人說他在「說謊」、「沒有證據」，令他感覺像是犯罪者，很高興現在事實澄清了。

他也說，雖然藤島辭職以示負責很重要，但不應該認為「既然辭職了，那就算了」。傑尼斯事務所應該認知到內部發生的事，並採取相關措施，不能讓她拍拍屁股走人。

「傑尼斯性加害問題當事者協會」副代表石丸志門表示，不能讓藤島藉由辭職來脫罪，希望傑尼斯事務所具體說明解決方案，以及如何提供救濟。他同時呼籲日本政府應協助受害者尋求救濟。

被指責沒有報導事件的日本媒體，也相繼發表評論。

日本放送協會（NHK）表示：「我們認真看待外部專家稱『媒體沒有正面處理強尼喜多川性侵害事件』的指控。NHK已制定員工行動準則，包括尊重人權與人格，並對性暴力採取絕不容忍的堅定立場。」