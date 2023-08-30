傑尼斯前社長性侵狼行40年 日媒沉默、家族企業包庇是主因
日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川被指控涉性侵小傑尼斯男藝人，外部專家小組認定有加害事實，且受害恐達數百人。他能染指受害者長達40年，家族式經營一手遮天加上媒體沉默被認定是主因。
報告內容
強尼喜多川的性侵疑慮，在英國廣播公司（BBC）今年3月發表專題報導後引起關注，5月傑尼斯事務所社長藤島茱莉景子發布影片致歉，傑尼斯事務所隨後成立專家小組，從第三者的立場調查。專家小組在3個月內共聽取41人的說法，包含受害者23人及事務所相關人士等18人。
8月29日公開的調查報告書中認定強尼喜多川從1950年代對被害者伸出狼爪後，在1970年代前半至2010年代中期，長時間且廣泛地性侵多名小傑尼斯男藝人，受害者可能多達數百人。
報告稱，性侵行為重複發生的「根本原因」在於強尼喜多川「異常的性癖好」，加上他對小傑尼斯藝人的聘用、出道到製作等都握有決定權，被害者因此不敢反抗。
精神病醫師飛鳥井望在記者會上說：「被害者很難拒絕性侵。若服從就會處於有利立場，反之若不服從則會處於不利立場。至少就受害少年來說，他們認為有這麼一個權力結構。」
據受害者所述，小傑尼斯藝人之間廣傳，如果受到強尼喜多川性侵，在事業上就會得到優待，反之若拒絕就會遭到冷凍。受害者通常在遭到侵犯的隔天會獲得強尼喜多川給的零用錢，被認為是一種賄賂。
報告並痛批，強尼喜多川於2021年身故的姐姐瑪麗喜多川被認為對性侵事件知情，採取的態度卻是「忽視及掩蓋」。由於權力集中在瑪麗和強尼姊弟身上，導致相關事件被「視而不見」。
報告稱，這些加害行為利用了青少年的心理，使得他們很難披露遭到侵害，加上事務所高層和工作人員都沒有阻止，因此類似事件不斷發生。
報告並強調傑尼斯事務所由家族經營的弊端，指出事務所即使召開董事會，對強尼喜多川也沒有發揮監督作用，甚至在強尼與瑪麗身故後，瑪麗的女兒藤島茱莉景子接替管理，「對於性侵害一事當成沒發生」的做法也沒有改變。
報告也對大眾傳媒的「沉默」加以探討。
過去曾有人提出強尼喜多川的性侵疑慮，卻沒有廣為報導。特別小組召集人、前檢察總長林真琴表示，「我們只能得出這種結論，那就是事務所不但沒有調查實際情況，反而是選擇掩飾」，「如果當時有媒體報導，事務所的應對或許會有所改變也說不定」。
報告結論指出，若要讓事務所「重新出發，（社長）藤島茱莉景子不能留下來」，建議她應該辭職。
在公布調查報告的記者會上，也有人提出是否要把以強尼喜多川名字命名的「傑尼斯事務所」改名。特別小組召集人林真琴表示，小組只是對強化組織提出建議，是否接受由事務所決定。
事件後續發酵
傑尼斯事務所在報告公布後表示，「我們認真看待記者會上提及的內容和建議，我們將在今後的記者會上真誠地說明解決方案」，被認為藤島茱莉景子將會辭職。不過，目前傑尼斯事務所的股份100%由藤島持有，即使辭去職務，她在事務所依舊具有影響力。
對於藤島可能辭職，多名受害者均表示反對。12歲加入傑尼斯事務所、13歲時遭侵害，現年37歲的橋田康表示，自從他自述曾遭到侵犯後，就不斷有人說他在「說謊」、「沒有證據」，令他感覺像是犯罪者，很高興現在事實澄清了。
他也說，雖然藤島辭職以示負責很重要，但不應該認為「既然辭職了，那就算了」。傑尼斯事務所應該認知到內部發生的事，並採取相關措施，不能讓她拍拍屁股走人。
「傑尼斯性加害問題當事者協會」副代表石丸志門表示，不能讓藤島藉由辭職來脫罪，希望傑尼斯事務所具體說明解決方案，以及如何提供救濟。他同時呼籲日本政府應協助受害者尋求救濟。
被指責沒有報導事件的日本媒體，也相繼發表評論。
日本放送協會（NHK）表示：「我們認真看待外部專家稱『媒體沒有正面處理強尼喜多川性侵害事件』的指控。NHK已制定員工行動準則，包括尊重人權與人格，並對性暴力採取絕不容忍的堅定立場。」
日本電視台發表聲明表示，「將以杜絕性侵害等妨害人權行為的立場進行報導」，並呼籲傑尼斯事務所「對被害者提供救濟，並防止類似事件再次發生」。
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