忍無可忍 日本百貨公司員工罷工 逾60年來首見

日本百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。（路透）

金融時報報導，東京最有名的西武百貨公司員工準備打破傳統、發動全天罷工 ，是1950年代以來首見。

西武百貨池袋店30日在官網公告，提醒顧客31日（周四）可能全天不營業。日本 百貨公司店員素以彬彬有禮聞名於世，包括在電梯裡鞠躬歡迎顧客，並維持環境纖塵不染，至今已超過60年未曾傳出全天罷工事件。

如今，西武百貨對罷工示警，震撼全日本。在日本，勞工為爭取調薪或改善工作條件而走上街頭，是十分罕見的事。儘管分析師指出，隨著日本缺工問題加速惡化，未來數年，百貨業員工罷工事件可能變得更常發生。

這起罷工行動已吸引多達900名勞工響應，為的是抗議母公司7&i控股打算把擁有十家門市的Sogo與西武連鎖百貨公司售予美國投資 基金城堡投資集團（Fortress）。

西武百貨公司員工擔心，這起估計價值15億美元的交易，可能導致旗艦池袋店與電子零售商友都八喜（Yodobashi Camera）合併，終會造成他們丟了飯碗。

Sogo西武工會與7&i管理層之間的勞資糾紛已悶燒數月之久，但7&i備受美國維權投資人VaulueAct催促脫售非核心資產的壓力。知情人士向FT透露，勞方得知7&i準備在31日（周四）召開臨時董事會敲定脫售案，終於引爆罷工行動。

新冠疫情爆發前，觀光客大方支出帶旺日本百貨業，但如今百貨店生意與7&i旗下高利潤的便利超商相比，已顯得黯然失色。

日本全國各地的連鎖百貨公司近年來步履蹣跚，反映消費趨勢轉變和線上銷售成長。西武與Sogo百貨公司營收過去十年來滑落45%，在止於2022年3月的年度降至4,470億日圓（30億美元）。

對於西武百貨因罷工暫停營業，7&i對於罷工造成顧客和商業夥伴不便致歉，並表示資方會繼續努力與工會集體協商。該集團股價30日重挫1.7%。