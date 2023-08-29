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綠色和平告歐盟把核電納綠能 年輕環保人士籲放棄「守舊不科學」立場

編譯周辰陽／即時報導
老牌環保組織「綠色和平」4月宣布反對把核電納入永續金融分類標準，因此控告歐盟執委會，但18歲瑞典氣候活動人士安斯圖認為他們應該放棄「老派且不科學」的反核立場。（照片翻攝：gva.be）
老牌環保組織「綠色和平」4月宣布反對把核電納入永續金融分類標準，因此控告歐盟執委會，但18歲瑞典氣候活動人士安斯圖認為他們應該放棄「老派且不科學」的反核立場。（照片翻攝：gva.be）

老牌非政府環保運動組織「綠色和平」（Greenpeace）4月宣布，將對歐盟執委會決定把核電納入永續金融分類標準（EU Taxonomy Regulation) 提出上訴，但一位年輕氣候活動人士呼籲他們放棄「守舊且不科學」的反核電立場。

衛報29日報導，歐盟永續金融分類標準，目的是作為綠能計畫的民間投資人指南，力求促進環保投資。綠色和平認為，歐盟的分類標準是在「洗綠」，允許核能電廠獲得本來會挹注再生能源的資金，綠色和平代理律師聲稱，核能「對環境造成重大損害」，這項分類標準不應納入核能。

來自瑞典的安斯圖（Ia Aanstoot）今年18歲，三年來參加了同鄉環保活動家童貝里（Greta Thunberg）發起的周五罷課活動。她指出，「綠色和平」的法律挑戰是為了化石燃料的利益服務，而不是為了氣候變遷行動。

安斯圖跟來自另外5個歐盟國家的活動人士發起「親愛的綠色和平」（Dear Greenpeace）活動，要求這個老牌非政府組織「放棄你們守舊且不科學的反核立場，轉而加入我們對抗化石燃料的戰鬥」，並在日前向歐盟法院遞交文件，要求成為綠色和平狀告歐盟執委會官司的「利害關係人」。如果法院批准，他們將能夠提供有利核電的證詞。

安斯圖告訴衛報，歐盟超過三分之一的清潔能源是核電，「所以，我認為，綠色和平想除去核能的訴訟真正有害。我絕對願意與綠色和平齊心協力擺脫化石燃料。但是，當他們積極對抗核電這樣一個大而有用的工具時，我不覺得我可以跟他們合作」。

安斯圖表示，當世界真的在燃燒時，綠色和平還困在過去，對抗乾淨與零碳排的核能，「我們需要使用一切可用於應對氣候變遷的工具，而核電就是其中之一。當我們應該共同對抗化石燃料時，我不得不在這一點對抗我的環保人士同僚」。她還說，這是一個代際問題，年輕環保人士比上一代環保人士更熱衷於核能，也認為綠色和平跟其他年長環保主義者很多論點只是「基於認同」，反核成了一個認同問題。

安斯圖指出，在1960與1970年代的反核抗議期間，氣候危機並不像今日一樣令人擔憂，「我覺得，這只是個隨著時代繼續前進的問題，而科學家們已經繼續前進了。聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）現在說，核能是一個非常重要的工具」。

歐盟 氣候變遷 投資

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