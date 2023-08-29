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印度「保米」再出招 亞洲米價15年新高 恐再飆升

編譯中心／綜合28日電
印度政府宣布對印度香米出口價格設下限，作為確保食米供應的新措施； 圖為印度西北部城市阿姆利則外圍的農田，6月中旬有一批農民在插秧。（Getty Images）
印度政府宣布對印度香米出口價格設下限，作為確保食米供應的新措施； 圖為印度西北部城市阿姆利則外圍的農田，6月中旬有一批農民在插秧。（Getty Images）

稻產大國印度正面對糧食引發的通膨危機，繼7月禁止印度香米（basmati）種類以外白米出口，莫迪政府27日再推出印度香米出口每噸1200美元的價格下限，以避免不法商人試圖將被禁出口的非印度香米扮成貴價香米走私牟利。然而，亞洲基準米價本月初已一度升至將近15年新高，新措施恐進一步推高國際米價。

明報報導，印度商務部周日宣布，由於發現印度香米出口價格波動較大，因此針對印度香米設置每噸出口價格不可低於1200美元的新規。當局指在部分情况下，印度香米出口價格低至每噸359美元，遠低於本月平均水平的每噸1214美元。

因應俄侵烏和極端天氣等因素，全球糧食供應陷於緊張，印度也未能置身事外，糧食價格飆升引發通膨困境，因此過去一年連番出招，增加稻米出口限制，以確保國內穩定供應。然而，這樣的做法被質疑是將問題轉移至其他糧食出口國，進一步推高全球糧價。

據報導，印度的「限米令」讓亞洲米價首當其衝，亞洲大米基準價格（即碎米率5%的泰國白米）本月初一度達到每噸648美元，是接近15年來的新高，全球大米價格也來到近12年最高。

印度7月中已禁止出口非印度香米及碎米，25日又宣布，對占去年全印度大米口出口約三分之一的蒸穀米（parboiled rice，又稱半熟米）徵收20%出口稅並即時生效；當局27日最新規定印度香米出口每噸價格下限後，代表占去年全球大米貿易約四成的印度，已對所有種類大米的出口實施某些限制或禁止出口。

報導指出，印度大米出口商協會主席拉奧（B.V. Krishna Rao）表示，對半熟米徵出口稅後，國內米價將會下跌，有助政府控制食品價格通脹問題，但全球米價格將會上升，買家和賣家可能重新談判部分大米合約。

由於印度限制大米出口，加上惡劣天氣影響產量和供應，導致全球大米價格飈升至近12年來最高。雖然除印度外，今年亞洲各國的食品通膨相對溫和，但全球暖化引致極端氣候，伴隨七年來首次出現聖嬰現象、俄羅斯退出黑海糧食協議，以及糧食保護主義等因素，令人擔心大米供應短缺，可能導致亞洲其他糧食商品價格再次上漲。

專家指出，若僅是大米供應不足，大多數亞洲國家能承受價格和供應的衝擊，因新冠疫情，令各國意識到要做好準備。不過專家擔憂的不僅是聖嬰現象導致大米供應受到打擊，整體農業產量也可能受到影響，導致消費物價通膨面臨更大的上行風險。

印度 疫情 商務部

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