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歐美軍火商亞洲總部 為何紛從東南亞遷日本？

編譯葉亭均／綜合28日電
隨著東亞各地安全風險加劇，加上日本準備大舉推動國防革新，西方軍火商紛紛將亞洲業務重心轉移至日本，以因應相關需求。圖為日本自衛隊的「愛國者三型」（PAC-3）飛彈系統。（路透）
隨著東亞各地安全風險加劇，加上日本準備大舉推動國防革新，西方軍火商紛紛將亞洲業務重心轉移至日本，以因應相關需求。圖為日本自衛隊的「愛國者三型」（PAC-3）飛彈系統。（路透）

隨著朝鮮半島、台灣海峽等東亞各地安全風險加劇，加上日本準備大舉推動國防革新，世界的主要國防承造商者正把亞洲營運重心，從東南亞轉移至東北亞的日本，以因應相關需求。

「日經亞洲」報導，英國航太與國防工業公司BAE Systems將在年底前，把亞洲營運的監督職位從馬來西亞移往日本；美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）近期也把亞洲策略總部從新加坡遷至日本，完成類似的移轉。

BAE是在去年1月於日本成立子公司，將設立一席常務董事，將負責從日本監督該公司在整體亞洲地區的業務。該公司在「全球作戰航空計畫」（GCAP）中扮演核心角色，這項計畫是由日本、英國和義大利成立，共同開發下一代噴射戰鬥機。BAE將強化與日本三菱重工和其他參與GCAP的公司合作。在移轉對亞洲市場的監督職位後，BAE將增加在日本子公司的員工數，強化業務基礎。

洛克希德馬丁公司也把亞洲策略總部從新加坡遷至日本。此前，這家公司是從新加坡監督在東南亞國家的營運，而東亞國家經常面臨武裝衝突，至於新加坡採用的官方語言之一是英語。

日經亞洲指出，洛克希德馬丁遷移亞洲策略總部，是要因應東北亞緊張局勢加劇，例如北韓連續發射導彈，以及台海戰爭的風險增加。該公司長期來與日本維持密切關係，包括交付愛國者三型防空飛彈系統（Patriot Advanced Capability-3，PAC-3）地對空導彈防禦系統和F-35隱形戰鬥機等交易。洛克希德馬丁將從日本掌控在南韓、台灣等其他市場的業務。

世界大型國防承造商正密切關注日本的國防計畫，日本投入2023年度至2027年度的國防預算總額達43兆日圓（2942億美元），比2019-2023年度增加1.5倍。預算包括5兆日圓用於採購反擊用的遠程導彈，以及9兆日圓用於維修現有武器的舊零件替換與維護，金額比前一波計畫多增加逾一倍。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，日在2022年的國防預算規模是全球第十大，而且占全球軍事預算的2%。

日本在上周提出評估放寬「轉移國防設備與技術三原則」的操作準則，這項原則目前限制運輸和監視設備的相關出口。考量到全球作戰航空計畫將開發戰鬥機，日本執政黨陣營7月提議允許向第三國出口該計畫聯合開發的國防設備。此舉被視為日本的一個轉折點，此前自二戰以來，日本一直試圖在軍事方面維持低調。

在其他公司方面，美國L3Harris Technologies公司去年6月在日本設立子公司，該公司目標滿足在無人機、電子戰爭設備方面的需求；法國泰雷斯（Thales）與三菱合作開發和生產探雷器等設備，計畫增加在日本的雇員；土耳其國防承造商STM在3月於日本國際防務及軍用警備展覽會（DSEI Japan）展示所謂的自殺式無人機與其他武器，也考慮參與日本防衛省計畫在秋季舉辦的展覽活動。

實際上，武器產業在日本有廣泛的業務基礎，約1100家公司涉及戰鬥機的生產，1300家涉及坦克生產，8300家涉及海軍軍艦。

世界的主要國防承造商者正把亞洲營運重心轉移到日本，此時東亞的安全局勢惡化。圖為美...
世界的主要國防承造商者正把亞洲營運重心轉移到日本，此時東亞的安全局勢惡化。圖為美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的飛機。（路透）

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