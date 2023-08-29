有用嗎？ 尹錫悅帶頭吃海產 緩解核汙疑慮

南韓總統尹錫悅（中）28日在每周例會午餐中享用海鮮，盼安撫國內民眾因日本排放核處理水入海而產生的食安疑慮。（韓聯社）

為了緩和福島核汙水 排海後，南韓 總統府表示，國內公眾對本土漁產的疑慮，總統尹錫悅28日在與國務總理韓悳洙的周會上享用含海產料理的午餐，而府內職員食堂午餐菜單也提供生魚料理。

路透報導引述南韓總統府聲明，府方決定28日起的一周內，每天都在食堂午餐菜單供應南韓海產，希望人們能夠安心享用國內海鮮。

日本 24日開始將福島第一核電廠的核汙水排入太平洋，在日本國內和周邊國家都引發抗議，中國消費者尤為不滿，北京已宣布對日本水產實施禁令。

南韓政府先前表示，對於福島核汙水排海未發現科學或技術問題，但國內公眾對海產與海洋汙染的疑慮仍深。

日本環境省27日公布福島縣外海11處採樣分析海水氚濃度結果，顯示所有地點檢出的氚濃度都低於能檢測出的下限值，水質並無異常，但漁業業者仍憂心海產需求將銳減。

一名首爾水產市場的攤商說，有常客表示，要在核處理水擴散前盡可能購買，讓他一想到未來將面臨的銷售大跌就傷心。

雖然南韓政府承諾會密切監控排海情形，但根據南韓民調機構的7月民調，仍有62%的南韓民眾表示，一旦日本開始排放汙水入海，將會減少或停止消費海產。