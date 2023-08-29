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「女人不必旅遊」 神學士禁女性參觀國家公園

編譯中心／綜合28日電
阿富汗神學士政府再度祭出禁令，要求女性不得參觀國家公園，女性國民的公共活動空間再限縮。圖為班達米爾國家公園。（美聯社）
阿富汗神學士政府再度祭出禁令，要求女性不得參觀國家公園，女性國民的公共活動空間再限縮。圖為班達米爾國家公園。（美聯社）

阿富汗神學士（另譯塔利班，Taliban）政府再度祭出禁令，要求女性不得參觀國家公園，女性國民的公共活動空間再限縮。

英國衛報報導，神學士政府勸善懲惡部（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）日前以女性參觀班達米爾國家公園（Band-e-Amir National Park ）未整齊穿戴頭巾發難，要求國家公園警衛嚴禁女性進入；該部部長甚至大言不慚，「女人不必旅遊。」

自從神學士政府於2021年重新掌權後，針對女性實施許多禁令，許多公共場域，如澡堂、健身房、公園均排除阿富汗女性公民，更關閉多數女子中學、禁止報考大學、禁止從事家庭以外的工作等。

神學士政府去年12月禁止女性接受大學教育後，阿拉伯聯合大公國富商哈布圖爾（Sheikh Khalaf Ahmad Al Habtoor）隨即宣布為阿富汗女性提供獎學金，但是女性連出國留學之路也被神學士阻絕，至少60名獲得獎學金的女孩在機場被攔了下來。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，20歲的阿富汗學生納特凱（Natkai，化名）表示，儘管在國內上大學的機率微乎其微，她仍持續學習，並獲得哈布圖爾提供的獎學金，使她能前往杜拜大學（University of Dubai）求學。

然而，納特凱上月卻在機場被攔截，「當官員看到我們的機票和學生簽證時，表示不允許女性以學生簽證離開阿富汗」。

據了解，包含納特凱在內，至少有60名女孩在機場被攔下來，杜拜大學和哈布圖爾也證實此事。對此，神學士當局尚未發表聲明或作出澄清。

阿富汗神學士政府去年12月禁止女性接受大學教育後，現在女性連出國留學之路也被神學...
阿富汗神學士政府去年12月禁止女性接受大學教育後，現在女性連出國留學之路也被神學士阻絕；圖為示意圖。（歐新社）

神學士 阿富汗 學生簽證

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