「女人不必旅遊」 神學士禁女性參觀國家公園

阿富汗神學士政府再度祭出禁令,要求女性不得參觀國家公園,女性國民的公共活動空間再限縮。圖為班達米爾國家公園。(美聯社)

阿富汗神學士 (另譯塔利班,Taliban)政府再度祭出禁令,要求女性不得參觀國家公園,女性國民的公共活動空間再限縮。

英國衛報報導,神學士政府勸善懲惡部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)日前以女性參觀班達米爾國家公園(Band-e-Amir National Park )未整齊穿戴頭巾發難,要求國家公園警衛嚴禁女性進入;該部部長甚至大言不慚,「女人不必旅遊。」

自從神學士政府於2021年重新掌權後,針對女性實施許多禁令,許多公共場域,如澡堂、健身房、公園均排除阿富汗女性公民,更關閉多數女子中學、禁止報考大學、禁止從事家庭以外的工作等。

神學士政府去年12月禁止女性接受大學教育後,阿拉伯聯合大公國富商哈布圖爾(Sheikh Khalaf Ahmad Al Habtoor)隨即宣布為阿富汗女性提供獎學金,但是女性連出國留學之路也被神學士阻絕,至少60名獲得獎學金的女孩在機場被攔了下來。

英國廣播公司新聞網(BBC News)報導,20歲的阿富汗學生納特凱(Natkai,化名)表示,儘管在國內上大學的機率微乎其微,她仍持續學習,並獲得哈布圖爾提供的獎學金,使她能前往杜拜大學(University of Dubai)求學。

然而,納特凱上月卻在機場被攔截,「當官員看到我們的機票和學生簽證 時,表示不允許女性以學生簽證離開阿富汗」。