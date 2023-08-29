法公校1個理由 禁學生穿穆斯林長袍

法國教育部新科部長艾塔爾27日宣布，開學後公立學校全面禁止學生穿著長罩袍。（Getty Images）

近年法國穆斯林人口節節攀升，政府不斷修法，阻止在校園中宣揚伊斯蘭教傳統，法國教育部 27日宣布，開學後公立學校 全面禁止學生穿著長罩袍。穆斯林女性外出經常穿著寬鬆且從頭蓋到腳的傳統長袍（abaya）。

路透報導，1905年，法國頒布世俗教育法，嚴格禁止公立學校出現宗教標誌，同時消除國民教育中關於天主教傳統的影響。2004年起，法國禁止學生在校內穿戴頭巾、2010年起公共場合禁止蒙面，激怒國內500萬人的穆斯林群體。

法國新科教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）受訪表示：「我不同意在學校穿著長袍。任何人都不該在走進教室時，一眼識別他人的宗教信仰。」

另外，據央廣報導，伊朗 司法機構27日表示，已著手對歌手亞拉希（Mehdi Yarrahi）提起法律告訴，因他在最新歌曲中鼓吹女性摘下當局強制規定配戴的頭巾。

影音來源：Mehdi Yarrahi YouTube

一年前，22歲的伊朗庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的服裝規定而被捕，卻在拘留期間死亡，引發伊朗全國連月的抗議浪潮。

41歲的亞拉希25日發行最新歌曲「Roosarito」，在波斯語中意為「你的頭巾」，歌曲MV融入抗議運動口號「女人、生命、自由」，還有幾名女性露出頭髮跳舞的畫面，藉此表達對去年抗議運動的支持。