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敘利亞國營媒體：以色列空襲損壞跑道 機場關閉

中央社／大馬士革28日綜合外電報導

敘利亞國營媒體敘利亞新聞社（SANA）引述軍方消息來源報導，以色列對敘利亞北部阿勒坡國際機場（Aleppo International Airport）發動的空襲導致今天航班停飛。

法新社報導，在敘利亞持續超過12年的內戰期間，以色列已對敘利亞領土發動數百起空襲，主要鎖定由伊朗支持的勢力、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）戰士和敘利亞軍隊陣地。

消息人士表示：「今天凌晨4時30分左右，以色列敵軍瞄準阿勒坡國際機場，從拉塔基亞（Latakia）以西的地中海方向發動了空襲。」還提到這起攻擊導致機場跑道受損。

以色列鮮少對其在敘利亞發動的攻擊行動發表評論，但一再表示不會允許宿敵伊朗擴大在敘利亞的勢力。

以色列軍方發言人今天告訴法新社：「我們不對外國媒體的報導做出評論。」

敘利亞交通部官員哈里爾（Suleiman Khalil）表示，損壞集中在唯一運行中的跑道，還說道「維修團隊將從今天開始修復工作，以盡快恢復機場的營運。」

哈里爾告訴法新社，航班將轉降至首都大馬士革（Damascus）和拉塔基亞的機場。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這起攻擊還瞄準了附近納伊拉布（Nayrab）軍用機場的武器庫。

以色列的攻擊多次造成由政府控制的阿勒坡國際機場和大馬士革國際機場（Damascus International Airport）航班停飛。

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