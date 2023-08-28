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英送14難童進監獄 與性罪犯關一起 最長待7個月

編譯中心／綜合27日電
英國媒體報導稱，英國將難童與強姦犯關在同一個監獄內。圖為一艘英國邊境部隊船隻日前營救乘坐小船穿越英吉利海峽的難民。（歐新社）
英國媒體報導稱，英國將難童與強姦犯關在同一個監獄內。圖為一艘英國邊境部隊船隻日前營救乘坐小船穿越英吉利海峽的難民。（歐新社）

英國媒體報導，部分乘坐小船偷渡到英國的未成年難民，被政府安置在關押大量性犯罪者的成人監獄中，人權組織發現，至少有14名難童正在或曾經被關進專門囚禁成人性罪犯的肯特郡厄爾姆利皇家監獄，其中一名14歲兒童更度過七個月之久，讓難童面臨重大人身安全風險，批評當局此舉嚴重侵犯人權。

英國觀察家報報導，這批兒童大多數來自蘇丹或南蘇丹，經利比亞偷渡橫越英倫海峽抵達英國。

數百名尋求庇護的兒童被內政部誤當成年人對待。據報導，愈來愈多案例表明，無成人陪伴的難民兒童，被送往肯特郡的埃爾姆利監獄，與一些外國成年囚犯安置在一起，當中包括一些觸犯性罪行的外國囚犯。英國人權組織「人權網絡」的工作人員，至今確認有14名無成人陪伴的兒童被送往該監獄，其中一名年僅14歲的兒童已在監獄度過7個月。

報導指出，人權網絡負責人哈里斯表示，內政部對抵埗難民進行年齡評估時，質疑部分成年難民冒稱為未成年，決定將他們安置於成人監獄。哈里斯說，該組織曾與多名出現年齡爭議的兒童接觸，發現被送往成人監獄的兒童，是「受到最嚴重傷害」的人，「這些孩子被鎖在牢房裡，不知向誰求助，無法充分獲得法律建議，也無法質疑移民官員對他們年齡的武斷決定。 這些尋求庇護的兒童，最終發現自己身處成人監獄，得不到保護並遭受巨大傷害。」

兒童慈善機構Coram的難民兒童項目負責人赫雷爾也表示，「將這些兒童列為罪犯是錯誤的，把他們送進成年男子監獄更是非常危險。」

哈里斯表示，根據對埃爾姆利監獄的最新調查，該監獄目前仍關押70名性囚犯，其中一名孌童癖者被判犯下14項性犯罪，包括虐待兩名兒童。哈里斯補充說，「孩子們在英國監獄裡深受傷害，他們表示被扣押期間無法入睡，不明白為何被關在那裡，「難民不論成人或兒童，都不應因抵達英國尋求庇護而被定罪，這明顯違反難民公約。」

政府一名發言人辯稱，評估年齡是一個具挑戰性但重要的過程，可識別真正的兒童，並阻止非法入境者濫用庇護制度，「 我們須防止成年人自稱是兒童，或兒童被錯誤地當作成年人對待，這兩者都會帶來嚴重風險。為了進一步保護兒童，我們正通過使用X光檢測等科學措施，來加強年齡驗證過程。」

監獄 庇護 內政部

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