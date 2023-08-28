北韓鎖國三年半 准海外公民返鄉 仍需住院隔離7天

北韓已進一步解除新冠疫情期間的嚴格孤立狀態，旅居海外的公民已獲准重新入境。（路透）

經歷新冠防疫 鎖國三年半後，北韓 已進一步解除疫情 期間的嚴格孤立狀態，旅居海外的公民已獲准重新入境。

外媒引述北韓中央通信社（KCNA）發布的聲明指出，北韓國家緊急防疫總部昨天宣布「海外公民獲准返鄉」，並說這項決定符合當局在「全球疫情趨緩之下」，針對防疫等級而做的調整。

聲明指出，「返鄉者將在隔離區接受為期一星期的適當醫學觀察」。

北韓2020年1月底在中國武漢封城後即採取全球最嚴格的防疫措施，暫停遊客入境，封鎖邊界，連同暫停國際航班和客運。

北韓自去年起已逐步恢復對中國和俄羅斯的貨運列車與航運，但到最近才恢復對外的人與人接觸。繼中俄代表團7月出席紀念韓戰活動，高麗航空本月起有限度復航往返海參威與北京的航班。北韓選手也獲准取道中國參加在哈薩克舉行的跆拳道比賽。

數天前，一架從平壤起飛的高麗航空班機降落北京，為2020年實施疫情封鎖以來頭一遭。目前還不清楚誰在飛機上，但在北韓經營的西方旅遊公司表示，這似乎是把一些因邊界關閉而困在中國的北韓人帶回。

貨運列車和輪船的交通量在過去一年已緩慢增加，但北韓最近才剛開始允許一些國際旅客入境。但南韓專家分析，北韓當局尚未做好全面開放邊境的準備，短期內不會恢復接待旅行團。