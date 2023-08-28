強排核汙水 日相支持率摔至26% 近9成民眾憂損國家形象

日本政府24日強行啟動福島核汙水排海，首相岸田文雄（前）內閣支持率連續兩個月支持率低於30%。（Getty Images）

日本 政府24日啟動福島核汙水 排海，日本「每日新聞」本月26日至27日民調顯示，首相岸田文雄 內閣支持率從7月的28%下降至26%，已連續兩個月支持率低於30%。另一方面，岸田內閣的不支持率為68%，較上個月增長3%。日媒指出，如果支持率進一步跌破20%，岸田將面臨下台危機。

另據共同社本月19至20日的民調顯示，88.1%的受訪者認為排核汙水會導致日本形象受損，有79.8%認為首相岸田文雄的領導能力不足；81.9%認為政府關於排海的說明「不充分」。共同社指出，排核汙水是岸田支持率低迷的一個原因，岸田近期頻繁現身強調核汙水「安全性」，部分原因是為了避免對政權造成打擊。

綜合媒體報導，日本政府強排核汙水引發多國民眾聲討。四名南韓國會議員27日前往日本福島，與約300名日本民間團體、漁民及政界人士共同參加抗議集會。南韓最大在野黨「共同民主黨」議員吳元植表示：「儘管尹錫悅政府支持日本岸田政府的海洋傾倒活動，但大多數韓國人顯然反對這樣做。」

約90個民間團體26日在首爾市中心市政廳旁召開集會，抗議日本向海洋排放核汙水。共同民主黨黨首李在明在集會上怒斥，日本排放核汙水的行為已經跨越紅線，等同於「向太平洋沿岸國家宣戰」。

福島核汙水排海，近9成日本民眾憂損國家形象。圖為南韓人在首爾市政廳外高舉著「大海不是日本的核廢料箱」標語。（Getty Images）

有環保組織近日在網上曝出，關於核汙水處理方式，日本政府和東電公司並沒有認真討論過大型儲罐儲存和砂漿固化處理等替代方案，也沒有留下相關的會議紀錄。