希臘野火連燒9天 當局下令更多民眾撤離家園

希臘消防隊員今天連續第9天為滅火而奮戰，當局下令北部更多地區民眾撤離家園。

法新社報導，土耳其 邊境靠近亞歷山德魯波利港（Alexandroupoli）的東北部艾佛羅斯州（Evros）正遭遇歐洲今天最嚴峻野火肆虐。

當局今天下令艾佛羅斯州萊夫基米（Lefkimmi）和毗鄰的羅多普州（Rhodope）卡西特拉（Kassitera）兩地居民撤離家園。

艾佛羅斯州副州長彼卓維契（Dimitris Petrovic）告訴國營希臘廣播電視公司（ERT），「形勢非常艱難」，已經造成重大災損。

他指出，州政府已經再度呼籲增援並且提供資源，還表示明天起風向將會改變，「不知道該如何阻止烈火前線繼續延燒，不知道能否做得到」。

自從大火19日開始延燒以來，包括兒童在內，當地已有20人喪命，據信都是移民 。

從土耳其進入希臘的移民經常在艾佛羅斯州跨境，當地邊防人員早已警告恐怕已有更多尋求庇護者身陷火窟。

另外，首都雅典北方約100公里的維奧蒂亞（Boeotia）21日則有一名年邁牧羊人罹難。歐洲主要猛禽保護區之一的達迪亞森林（Dadia forest）也陷入火海。

歐洲聯盟指出，亞歷山德魯波利港附近的野火是今年歐盟 境內最嚴重烈火，也是自從2000年以來第2嚴重大火。

還有另一場野火繼續在摧毀雅典附近帕尼薩山（Mount Parnitha）的植被。