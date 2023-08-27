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福島核汙水爭議 恐成美日韓陣線破口

編譯中心／綜合26日電

日本排放核汙水事件引發中國、南韓等周邊國家政府及地區強烈反彈，不只近期修復的日韓關係可能再次受影響，美日韓在對北韓問題上的焦點可能也因此被轉移。

中央社報導，福島第一核電廠的核汙水24日起排放，日本水產廳今天公布第一批附近海域捕獲魚類的氚濃度檢測結果，雖然顯示與排放前同為「未達檢測極限值」的未檢出，但反對聲浪似乎沒有那麼容易平息。

不僅日本國內漁民等相關產業仍抱持懷疑，鄰國南韓的示威活動更是連日舉行，各在野黨聯合起來批評政府為維持與日本關係助長「環境犯罪」，要求日本政府即刻停止排放，並做出相關賠償；核汙水問題可能成為南韓政府改善日韓關係的一大阻力。

於此同時，南韓媒體也注意到，日本核汙水爭議可能也成為中國與北韓轉移北韓問題焦點的籌碼。由15個成員國組成的聯合國安理會25日召開緊急會議，除中、俄以外的13個成員國譴責北韓在三個月內二度嘗試發射偵察衛星，違反安理會決議；但中、俄代表再次將責任歸咎於南韓與美國聯合軍演刺激北韓，北韓與中國還在會中提起與議題毫不相關的日本核汙水爭議。

南韓YTN電視台以「日本核汙水助攻」為題報導此事，MBC電視台則直指中國及北韓企圖以此引發國際對立；而美方雖未在會議中就核汙水一事發言，會後卻由國務院首次單獨針對日本排放核汙水發表支持聲明，對此重視不言而喻。

明確表達支持對遠在大洋另一端的美國政府而言可能不算困難，但對南韓政府顯然阻力重重，南韓政府持續透過與日方協商、派遣專家團等方式，展現對核汙水排放入海的謹慎態度，實際上未要求日本暫緩排放時程、製作說明宣傳影片等作法，在反對陣營眼中幾乎等於以行動支持，社會輿論的疑慮也持續擴大。

值得注意的是，尹錫悅政府當初主動對二戰時期徵用工（日本企業強徵韓國勞工）提出國內代為賠償方案，換來日韓重啟穿梭外交，但後續因受害者本人拒絕，連續遭法院拒絕受理，實際上仍未解決，後續影響仍待觀察。

日本 核汙水 南韓

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