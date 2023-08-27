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葡萄酒過剩滯銷 法國花2億銷毀庫存

編譯周辰陽／綜合26日電
法國葡萄酒產業面臨了一系列的問題，政府25日宣布撥款2億歐元，準備銷毀過剩的葡萄酒與支援生產商。（美聯社）
法國葡萄酒產業面臨了一系列的問題，政府25日宣布撥款2億歐元，準備銷毀過剩的葡萄酒與支援生產商。（美聯社）

法國政府將撥款2億歐元（約2.16億美元），準備銷毀過剩的葡萄酒與支援生產商。

BBC報導，法國政府推出這項政策之際，正值葡萄酒產業面臨了一系列的問題，像是越來越多人改喝精釀啤酒（craft beer），對葡萄酒的需求下降。同時，產量過剩與生活成本危機也都造成了影響。

法國政府準備的2億歐元中，大部分將用於購買銷毀多餘庫存，製造出來的工業用酒精將會出售，用到乾洗手、清潔用品跟香水等產品。此外，為了削減產量過剩，葡萄栽培與釀酒業者也將獲得資金，轉作橄欖等其他產品。

據報導，歐盟提供的初始資金為1.6億歐元，法方則加碼至2億歐元。法國農業部長費諾（Marc Fesneau）25日指出，政府把資金注入葡萄酒產業的目標放在阻止「價格崩盤…以便釀酒商可以再次找到收入來源」。

不過，費諾同時也表示，即使拿到了財政援助，葡萄酒產業仍需要展望未來、思考消費型態的改變與加以適應。

歐盟執委會至6月數據顯示，葡萄酒消費量在義大利下降7%、西班牙跌了10%，法國下滑15%，德國降幅22%，葡萄牙跌幅達34%，但整個歐盟作為全世界最大葡萄酒產區，產量反而上升了4% 。

據悉，新冠疫情觸發全球餐廳及酒吧倒閉潮、消費者轉飲啤酒等其他酒類，以及俄烏戰爭以來民眾減少非必要開支，都重挫歐盟區內葡萄酒銷量和售價。法國新撥款目標補助波爾多等國內主要葡萄酒產區，有波爾多農民組織稱，當地多達三分之一釀酒廠正面臨重大財政困難。

歐盟 義大利 疫情

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