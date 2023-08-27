西足主席魯比亞雷斯強吻女球員遭停職 掀女權政爭

西班牙足球協會主席魯比亞雷斯(右)因為口對口親吻球星賀莫索(左)，引發軒然大波，26日遭國際足球總會停職。（路透）

西班牙女足世界盃 奪冠後，西班牙皇家足球 協會（RFEF）主席魯比亞雷斯（Luis Rubiales）因為口對口親吻球星賀莫索（Jenni Hermoso），引發軒然大波，今天遭國際足球總會停職，並禁止魯比亞雷斯與賀莫索聯繫。魯比亞雷斯現擔任歐洲足球總會副主席。

中央社引述法新社報導，國際足球總會（FIFA）在聲明中表示：「（我們）今天決定暫時停止魯比亞雷斯在國家和國際層面所有與足球相關的活動。」並解釋說，這項禁令將持續90天，等待紀律處分程序的結果。RFEF發言人表示「尊重國際足聯的聲明」。

根據路透，FIFA紀律委員會還命令魯比亞雷斯和西班牙足協高層與員工，不要聯繫或試圖聯繫賀莫索或她周圍的人。

魯比亞雷斯事發後他的態度囂張，之後還據理力爭、拒絕辭職等種種表現，讓贏得女足世界盃冠軍的西班牙國家隊以及其他幾名球員都表示，只要魯比亞雷斯仍是足協主席，她們就不會參加國際賽事，RFEF則堅稱「球員有義務為國家隊效力」。目前奪冠隊伍除教頭比爾達（Jorge Vilda）外，其餘教練已全數請辭。

此外，女足「強吻」事件，再次觸發西班牙政壇爭取女權問題爭議。這次風波批評魯比亞雷斯最嚴厲的，是平等部長蒙特羅（Irene Montero），她去年成功推動「沒有同意，就是性侵 」（only yes means yes）成為法律。西班牙上月23日舉行國會提前改選，拿下最多議席的右翼人民黨黨魁費霍尋求組成新政府。他將在9月下旬接受國會的辯論與投票，以決定他能否成為西班牙新總理。人民黨的盟友極右派民聲黨（Vox），一直強烈反對「沒有同意，就是性侵」立法，並多次人身攻擊蒙特羅。

英國衛報分析稱，不論是魯比亞雷斯宣稱自己遭受「政治迫害」，還是保守派為主的RFEF堅持為其辯護，都說明這次強吻風波將遠超足球範疇。在西班牙新一屆政府尚未籌組、政治立場愈趨對立背景下，「這將是西班牙根深柢固的男權主義與日漸興起的女權訴求之間的新一輪衝突。」