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厄瓜多香蕉貨船藏毒 西班牙查獲9.5公噸古柯鹼

中央社／馬德里25日綜合外電報導

西班牙警方及海關今天宣布，從厄瓜多一艘貨船上查獲近9.5公噸古柯鹼，他們稱這是該國有史以來查獲到最大宗的毒品走私。

法新社報導，西班牙警方及海關在聯合聲明中表示，這批23日在南部阿爾赫西拉斯港（Algeciras）起獲的古柯鹼，是「西班牙迄今在貨物裡查獲藏有最大量古柯鹼的一次」，這些古柯鹼被藏在冷藏貨櫃的香蕉貨箱裡。

聲明指出，此次行動「對於負責分銷古柯鹼、世界上最大的犯罪組織之一而言，可謂一次迎頭痛擊」，但未透露是哪個組織，並稱預定接收方是歐洲的主要犯罪網絡。

西班牙當局從中發現30多個預計接收這批貨物的歐洲主要犯罪集團標誌。

許多包裹上都印有納粹標卐字標誌和納粹德國領導人希特勒的名字，與今年5月預計從秘魯運往比利時途中遭截獲的一批古柯鹼類似。

這批毒品來自厄瓜多港口城市瓜亞基爾（Guayaquil），瓜亞基爾被視為將南美洲毒品運往美國及歐洲的起始站。

西班牙調查人員表示，負責運輸的組織握有龐大的商業網絡，還使用到西班牙西北部的維戈港（Vigo），每個月都能將40個貨櫃運往歐洲。

當局表示，這些組織透過一家位於厄瓜多馬查拉港（Machala）的國際香蕉貿易公司運毒，「他們在那裡將貨物裝進海運貨櫃，運往我國被犯罪網絡成員把持的不同公司」。

毒品 納粹 德國

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