影／印度「月船3號」探測車成功部署 登月與行駛影片曝光

印度 「月船3號」(Chandrayaan-3)任務的「維克拉姆」(Vikram)登陸器23日晚間成功降落在月球南極附近,為印度創造了歷史。印度太空 研究組織(ISRO)隨後陸續發布小型六輪探測車開上月表與行駛的影片,準備展開進一步了解月球土壤成分的探索任務。

「月船3號」任務成功著陸,不只讓印度成為第4個成功實現在月球軟著陸的國家,也是第一個讓太空飛行器在月球南極附近成功登陸的國家。ISRO隨後在社群媒體 「X」(原名推特)更新訊息,其中包括了宣布月球探測車「普拉吉安」(Pragyan)於24日在月表邁出了第一步。

... ... and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W