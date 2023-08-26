影／印度「月船3號」探測車成功部署 登月與行駛影片曝光

印度太空研究組織（ISRO）在「月船3號」（Chandrayaan-3）任務的登陸器成功降落在月球南極附近後，陸續發布小型六輪探測車開上月表與行駛的影片。（Getty Images）

印度 「月船3號」（Chandrayaan-3）任務的「維克拉姆」（Vikram）登陸器23日晚間成功降落在月球南極附近，為印度創造了歷史。印度太空 研究組織（ISRO）隨後陸續發布小型六輪探測車開上月表與行駛的影片，準備展開進一步了解月球土壤成分的探索任務。

「月船3號」任務成功著陸，不只讓印度成為第4個成功實現在月球軟著陸的國家，也是第一個讓太空飛行器在月球南極附近成功登陸的國家。ISRO隨後在社群媒體 「X」（原名推特）更新訊息，其中包括了宣布月球探測車「普拉吉安」（Pragyan）於24日在月表邁出了第一步。

... ... and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W — ISRO (@isro) August 25, 2023

根據CNN報導，ISRO在「X」發布了多隻從「維克拉姆」登陸器拍攝的影片。第一隻影片是坡道與太陽能板展開的過程，第二隻影片是「普拉吉安」（梵語，意指「智慧」）探測車成功離開登陸器，小心翼翼地沿著坡道向下開到了月表。26日新公開的影片則可見到「普拉吉安」探測車正常運作，開始在月表漫遊，「探尋南極的月球秘密」。

Chandrayaan-3 Mission:

🔍What's new here?



Pragyan rover roams around Shiv Shakti Point in pursuit of lunar secrets at the South Pole 🌗! pic.twitter.com/1g5gQsgrjM — ISRO (@isro) August 26, 2023

ISRO在25日的發文表示，「普拉吉安」探測車行駛了8公尺，搭載的阿爾法粒子X射線光譜儀（APXS）跟雷射誘導擊穿光譜儀（LIBS）等兩個科學儀器都在運轉之中。