我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客談／通膨面前買假貨 勿談道德

「全國電影日」4元看遍熱映大片

影／印度「月船3號」探測車成功部署 登月與行駛影片曝光

編譯周辰陽／即時報導
印度太空研究組織（ISRO）在「月船3號」（Chandrayaan-3）任務的登陸器成功降落在月球南極附近後，陸續發布小型六輪探測車開上月表與行駛的影片。（Getty Images）
印度太空研究組織（ISRO）在「月船3號」（Chandrayaan-3）任務的登陸器成功降落在月球南極附近後，陸續發布小型六輪探測車開上月表與行駛的影片。（Getty Images）

印度「月船3號」（Chandrayaan-3）任務的「維克拉姆」（Vikram）登陸器23日晚間成功降落在月球南極附近，為印度創造了歷史。印度太空研究組織（ISRO）隨後陸續發布小型六輪探測車開上月表與行駛的影片，準備展開進一步了解月球土壤成分的探索任務。

「月船3號」任務成功著陸，不只讓印度成為第4個成功實現在月球軟著陸的國家，也是第一個讓太空飛行器在月球南極附近成功登陸的國家。ISRO隨後在社群媒體「X」（原名推特）更新訊息，其中包括了宣布月球探測車「普拉吉安」（Pragyan）於24日在月表邁出了第一步。

根據CNN報導，ISRO在「X」發布了多隻從「維克拉姆」登陸器拍攝的影片。第一隻影片是坡道與太陽能板展開的過程，第二隻影片是「普拉吉安」（梵語，意指「智慧」）探測車成功離開登陸器，小心翼翼地沿著坡道向下開到了月表。26日新公開的影片則可見到「普拉吉安」探測車正常運作，開始在月表漫遊，「探尋南極的月球秘密」。

ISRO在25日的發文表示，「普拉吉安」探測車行駛了8公尺，搭載的阿爾法粒子X射線光譜儀（APXS）跟雷射誘導擊穿光譜儀（LIBS）等兩個科學儀器都在運轉之中。

印度 太空 社群媒體

上一則

爆雙標挨轟下台 籲歐企別跟莫斯科往來 愛沙尼亞總理夫卻爽賺俄羅斯錢

延伸閱讀

拚登月第5國 日本1理由選8.28發射火箭

拚登月第5國 日本1理由選8.28發射火箭
習莫會 允降低中印邊境衝突

習莫會 允降低中印邊境衝突
日本也挑戰登月 「月球狙擊手」探測器將升空

日本也挑戰登月 「月球狙擊手」探測器將升空
一洲焦點／印度登月成功 移民月球的希望點燃？

一洲焦點／印度登月成功 移民月球的希望點燃？

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
墜毀於首都莫斯科北部的私人飛機殘骸，普里格津據信在飛機上。(美聯社)

華爾街日報：初步調查 普里格津飛機不是被地對空飛彈擊落

2023-08-24 17:19

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

披羊皮的狼3星座 天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此